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China concentra 8 dos 10 maiores portos de carga do mundo

O Ministério dos Transportes da China informou ainda que o transporte aquaviário de cargas atingiu cerca de 15 trilhões de toneladas por quilômetro em 2025

ZHOUSHAN, CHINA - JANUARY 15: Fishing boats are berthed at a port to shield from the cold wave on January 15, 2023 in Zhoushan, Zhejiang Province of China. (Photo by Zou Xunyong/VCG via Getty Images) (Zou Xunyong/Getty Images)

ZHOUSHAN, CHINA - JANUARY 15: Fishing boats are berthed at a port to shield from the cold wave on January 15, 2023 in Zhoushan, Zhejiang Province of China. (Photo by Zou Xunyong/VCG via Getty Images) (Zou Xunyong/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h32.

A China concentra a maior parte dos principais portos do mundo em movimentação de cargas e contêineres, segundo dados do setor de transportes divulgados em 30 de junho pelo Escritório de Informação do Conselho de Estado da República Popular da China. Entre os 10 maiores portos globais em carga, 8 estão no país. No recorte de contêineres, 6 também ficam na China.

O Ministério dos Transportes da China informou ainda que o transporte aquaviário de cargas atingiu cerca de 15 trilhões de toneladas por quilômetro em 2025. O volume representa mais da metade do sistema integrado de transporte do país, o que reforça a dependência estrutural do modal marítimo e fluvial na logística chinesa.

Os dados também apontam a consolidação de três grandes complexos portuários de escala global: Mar de Bohai, Delta do Rio Yangtzé e Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau. Esses polos concentram atividades industriais e funcionam como eixos de integração entre produção, exportação e distribuição interna.

No comércio marítimo internacional, a China respondeu por cerca de um terço do total global. Em 2025, os portos do país movimentaram 18,3 bilhões de toneladas de cargas e 354 milhões de unidades equivalentes a contêineres de 20 pés, padrão usado para medir capacidade logística no transporte marítimo internacional.

O conjunto desses indicadores reforça a centralidade da China na infraestrutura portuária global, tanto no fluxo de mercadorias quanto na concentração de grandes terminais marítimos.

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