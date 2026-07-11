6 estratégias para empresas que precisam ‘decolar’ no 2º semestre

Seis em cada dez empresas brasileiras fecham as portas nos cinco primeiros anos de operação, segundo dados do IBGE. Para o empresário e autor best-seller do New York Times, Donald Miller, isso acontece porque a maioria cai na temida "Curva S": o negócio começa a crescer, mas a falta de processos estruturados transforma o sucesso em um caos operacional que consome o lucro e a vida pessoal do empreendedor.

Para resolver esse dilema, ele mostra no livro Como expandir seu negócio (Editora Hábito) que uma empresa deve ser construída igual um avião. Se as partes estiverem bem ajustadas, ela voa alto. Se houver desequilíbrio, ela cai.

Abaixo, confira as 6 estratégias do "Plano de Voo" de Donald Miller para ajudar pequenas empresas a profissionalizar e decolar a operação:

1. Cabine de Comando (Liderança)

A função da cabine de comando é definir um destino com prioridades econômicas mensuráveis e prazo definido. Sem um "porquê" e métricas reais, a equipe perde o foco da viagem e fica apenas correndo atrás de dinheiro sem direção.

Lição: Transforme-se em uma empresa com propósito

2. Turbina Direita (Marketing)

Vender é contar uma história. Usando o modelo StoryBrand, Miller ensina que a marca deve ser o guia que oferece a solução para um problema específico. Se o cliente tiver que pensar demais para entender o que você vende, ele comprará da concorrência.

Lição: Torne sua propaganda mais clara

3. Turbina Esquerda (Vendas)

Miller ensina a usar a mesma estrutura do StoryBrand de marketing para criar "acordes" narrativos que posicionam o cliente como o herói da história e seu produto como a solução, transformando conversas casuais em propostas comerciais.

Lição: Elabore um pitch de vendas milionário

4. Asas (Produtos)

Para o avião decolar, as asas precisam ser fortes e leves. Isso significa ser implacável na análise de lucratividade: identifique quais produtos têm alta demanda e margem, e tenha coragem de "matar" os itens que pesam no inventário sem gerar retorno real.

Lição: Otimize sua oferta de produtos

5. Fuselagem (Operações)

Miller apresenta um sistema baseado em apenas cinco reuniões rítmicas (Geral, Liderança, Departamental, Prioridades Pessoais e Desempenho Trimestral) que mantêm todo o time alinhado às prioridades, eliminando agendas improdutivas.

Lição: Gestão e produtividade devem ser aerodinâmicas

6. Tanques de Combustível (Fluxo de Caixa)

Gerencie o negócio por meio de cinco contas bancárias separadas (Operacional, Pessoal, Impostos, Lucro e Investimentos). Isso evita misturar contas pessoais com as da empresa e garante que sempre exista combustível para emergências.

Lição: Assuma o controle de suas finanças