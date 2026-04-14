Mais de 200 novas vagas para aprendiz, estágio e trainee

Os programas de jovem aprendiz, estágio e trainee são porta de entrada para os principais grupos corporativos brasileiros.

A experiência, focada no aprendizado e imersão 360º nos negócios, seleciona candidatos de diversas áreas de atuação e contribui para a formação do jovem no início da carreira. Confira.

Vagas para trainees em engenharia e administrativo na Techint E&C

A Techint E&C, empresa de engenharia e construção com atuação internacional do Grupo Techint, abriu inscrições para o seu Programa Global de Trainees no Brasil. Podem participar graduados em curso superior nas áreas:

Engenharias (Produção, Civil, Mecânica, Química, Elétrica, Ambiental e Petróleo)

Administrativo (Administração, Ciências Contábeis e Economia).

O programa tem duração de dois anos e será realizado, inicialmente, em São Paulo (capital), porém as vagas são abertas para todo o Brasil e a empresa custeia a mudança do candidato.

É fundamental que o candidato tenha disponibilidade para viagens, já que um dos principais objetivos do programa é uma imersão 360º nos negócios, áreas e projetos da companhia.

O candidato precisa ter até 2 anos de conclusão de curso e nível de inglês intermediário. Além do salário atrativo, compatível com o mercado, o programa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, Gympass, Total Pass, seguro de vida, previdência privada e participação nos lucros.

As inscrições vão até 23/04 no site: https://globaltraineetechint.com.br/

Empresa de infraestrutura e mobilidade, Motiva, procura estagiários

A Motiva, empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio. Ao todo, são 36 vagas distribuídas entre as operações de rodovias, trilhos e áreas corporativas da Companhia.

Podem participar estudantes com matrícula ativa em cursos de bacharelado ou tecnólogo, com previsão de conclusão entre maio de 2028 e dezembro de 2029.

As oportunidades abrangem áreas como Engenharia, Tecnologia, Administração e campos correlatos, de acordo com a formação dos candidatos.

As vagas estão distribuídas nas cidades de Jundiaí (SP), Osasco (SP), Sorocaba (SP), Tatuí (SP) e São Paulo (SP), além de Londrina (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

As inscrições podem ser realizadas até 13 de abril, por meio do site oficial: https://www.estagiomotiva2026.com.br/

Expresso Guanabara disponibiliza três vagas para aprendiz

A Expresso Guanabara, que faz parte do Grupo Guanabara, conglomerado com mais de 60 anos de história nos setores de transporte, financeiro, imobiliário, hoteleiro e de tecnologia, está com três vagas abertas para o nível Aprendiz, em Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e Juazeiro do Norte (CE).

As oportunidades são destinadas a profissionais em início de carreira para atuação na área administrativa, sendo necessário possuir o Ensino Médio completo.

Os interessados podem se candidatar pelo site: https://expressoguanabara.gupy.io/

10 vagas de estágio na Fundação Dom Cabral

A Fundação Dom Cabral (FDC), escola de negócios, está com inscrições abertas para seu programa de estágio 2026, com oportunidades em diferentes áreas da instituição.

Ao todo, são 10 vagas, além da formação de banco de talentos, com atuação híbrida em Minas Gerais e São Paulo. As oportunidades contemplam áreas como relações institucionais, gestão pública, controladoria, sustentabilidade, secretaria acadêmica, entre outras.

O processo seletivo inclui inscrição online, envio de vídeo de apresentação, dinâmica presencial e entrevista. A carga horária varia entre 20 e 30 horas semanais, com início previsto para agosto de 2026.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de abril de 2026 pelo site: https://estagios.fdc.org.br/

Construtora Tenda abre vagas para trainee e estágio com vagas afirmativas

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, abriu as inscrições para a edição 2026 de seu Programa de Trainee. São 11 vagas, com salário de R$ 9,5 mil e processo seletivo com parte das etapas via WhatsApp.

Voltada a profissionais formados entre 2021 e 2023, a iniciativa busca desenvolver a próxima geração de líderes-especialistas da companhia.

Com 18 meses de duração, o programa inclui trilha de desenvolvimento com imersão no negócio, contato com lideranças e atuação em áreas como Incorporação Imobiliária (Negócios), Inovação e Produto, Engenharia, Área Técnica (Excelência Operacional), Suprimentos, Tecnologia da Informação e Financeira.

Os candidatos devem ter formação entre em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharias Civil e de Produção, Arquitetura e Urbanismo ou Tecnologia, além de disponibilidade para atuar em modelo híbrido em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás ou Ceará, com viagens e mudanças. Não é necessário ter experiência em construção civil.

Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, cartão iFood, vale-transporte, day-off de aniversário, bônus por resultado de até dois salários, Wellhub, programa de apoio psicológico, jurídico e financeiro e auxílio mudança, conforme política da empresa.

As inscrições podem ser feitas até 22 de abril pelo hotsite, e o início da turma está previsto para junho de 2026: https://traineetenda.ves.jobs/?utm=Imprensa

Também estão abertas inscrições a 3ª edição de Programa de Estágio Afirmativo da Construtora Tenda, 100% voltado para pessoas negras. Ao todo, serão mais de 38 vagas distribuídas nas áreas administrativas da companhia, em diferentes regionais.

O estágio será realizado em modelo híbrido, com jornada de 30 horas semanais e duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período mediante comprovação de matrícula e performance.

A previsão de início das atividades é entre abril e maio de 2026. As inscrições poderão ser realizadas no link: https://tenda.academiadouniversitario.com.br/

Os selecionados receberão bolsa-auxílio e benefícios como vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, programa gestante, apoio maternidade e paternidade, Wellhub, além de modelo híbrido (dois dias de home office), day off de aniversário, emenda de feriados, hub de IA proprietário e dress code casual.

Podem se candidatar estudantes a partir do 5º semestre dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias Civil e de Produção, Administração, Economia, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Tecnologia em Construção Civil. O processo seletivo inclui inscrição, triagem, teste de perfil, dinâmica online e entrevista presencial.

AXIA Energia oferece 100 vagas em programa de estágio

A AXIA Energia lançou o segundo ciclo do programa de estágio para estudantes de níveis superior e técnico, com oportunidades em todas as regiões do país.

O Programa de Estágio AXIA Energia 2026 recebe inscrições até 13 de abril e oferece 100 vagas, sendo 85 para nível superior e 15 para nível técnico.

Para participar, o candidato de nível superior deve cursar a partir do 5º período da graduação, e ter disponibilidade para estagiar por um ano, no caso de estudantes de nível técnico.

As vagas de nível superior estão distribuídas entre Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Já as oportunidades de nível técnico são para Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. O processo seletivo incluirá testes online e entrevista com gestores.

Inscrições no link: https://vagas.ciadetalentos.com.br//hotsite/axiaestagio2026

Colégio Visconde de Porto Seguro abre inscrições para jovem aprendiz

O Colégio Visconde de Porto Seguro, uma das mais conceituadas instituições de ensino do país, está com 10 vagas abertas para seu Programa de Estágio 2026 e para Jovem Aprendiz.

Reconhecida como uma escola brasileira de raízes alemãs e caráter internacional, a instituição oferece oportunidades nas áreas de Geografia, Psicologia, Administração, Letras, Língua Portuguesa e Pedagogia.

As vagas são destinadas às unidades de São Paulo e Valinhos (SP), no formato presencial. Para candidatar-se, é necessário estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, além de possuir conhecimentos em informática.

O pacote de benefícios oferecido pelo Porto inclui refeição no local, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, convênio com o Sesc, acesso ao Wellhub e parcerias com redes de descontos em academias, cinemas e faculdades. Os interessados podem consultar as vagas específicas nos links abaixo e realizar a candidatura pela página oficial da instituição no LinkedIn.

PROGRAMA DE ESTÁGIO - 2026: https://www.linkedin.com/jobs/view/4307550673/

JOVEM APRENDIZ (VALINHOS): https://www.linkedin.com/jobs/view/4393347701

ESTÁGIO EM GEOGRAFIA: https://www.linkedin.com/jobs/view/4392759763/

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 1: https://www.linkedin.com/jobs/view/4384728322

ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 2: https://www.linkedin.com/jobs/view/4374854030/

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO: https://www.linkedin.com/jobs/view/4382734070/

ESTÁGIO EM LETRAS - VALINHOS: https://www.linkedin.com/jobs/view/4385730457/

ESTÁGIO EM LÍNGUA PORTUGUESA - VALINHOS: https://www.linkedin.com/jobs/view/4380808900/

ESTÁGIO EM PEDAGOGIA: https://www.linkedin.com/jobs/view/4378911832/

ESTÁGIO EM PEDAGOGIA - VALINHOS: https://www.linkedin.com/jobs/view/4382720651

Como se preparar para uma candidatura

Estar bem preparado para um processo seletivo pode ser o diferencial para conquistar uma vaga, especialmente em um cenário cada vez mais competitivo, dinâmico e impactado por novas tecnologias.

A plataforma educacional Na Prática anuncia a abertura das inscrições para o curso gratuito “Processo Seletivo Na Prática”, voltado à preparação de jovens para todas as etapas de seleção. O programa está disponível no site e é destinado a estudantes universitários e recém-formados de todo o país: https://lp.napratica.org.br/processo-seletivo

A proposta é oferecer uma preparação completa e prática, ampliando as chances de desempenho e contratação dos participantes.

Totalmente online, o curso proporciona uma jornada abrangente, com conteúdos que vão desde a compreensão da estrutura dos processos seletivos e o funcionamento dos ATS (Applicant Tracking Systems), até técnicas práticas como storytelling de carreira, uso do método STAR, preparação para testes e dinâmicas, além da otimização de currículo e perfil profissional.

Para complementar a preparação técnica, desenvolver visão estratégica e habilidades de liderança também é um diferencial cada vez mais valorizado pelas empresas.

Nesse sentido, o Na Prática também disponibiliza uma masterclass gratuita e exclusiva com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.

A aula reúne aprendizados práticos a partir da trajetória do executivo e propõe reflexões sobre liderança, tomada de decisão e gestão de riscos, apoiando jovens profissionais a enfrentarem desafios com mais preparo e consciência.

A masterclass é indicada para estudantes e profissionais que buscam acelerar seu desenvolvimento e evolução na carreira e pode ser acessada pela plataforma no link: https://lp.napratica.org.br/masterclass-roberto-sallouti