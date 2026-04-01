Ford abre 50 vagas de estágio em São Paulo e Bahia com foco em tecnologia e inovação

A Ford abriu nesta quarta-feira, 1, as inscrições para o seu Programa de Estágio 2026 no Brasil, com cerca de 50 vagas distribuídas entre São Paulo, Tatuí (SP) e Camaçari (BA). A iniciativa mira estudantes que desejam iniciar a carreira em uma das maiores empresas da indústria automotiva global — em um momento de transformação acelerada do setor.

As oportunidades são voltadas a alunos de cursos de Engenharia, Tecnologia e áreas Humanas, com vagas nas áreas de Desenvolvimento do Produto, Finanças, Tecnologia da Informação, Comunicação, Recursos Humanos, Pós-Vendas, Marketing e Jurídico.

Para participar, é necessário estar matriculado entre o segundo e o penúltimo ano da graduação em instituições reconhecidas pelo MEC e ter disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano. O início está previsto para julho de 2026.

Como se inscrever

As inscrições vão até 1º de maio e devem ser feitas online no site da Ford. O processo seletivo inclui etapas de triagem, avaliações e entrevistas.

Benefícios e desenvolvimento

Além de bolsa-auxílio competitiva, o programa oferece benefícios como:

day-off no aniversário

cartão flexível para alimentação, mobilidade e conectividade

acesso a academias (TotalPass)

telemedicina

A empresa também destaca uma trilha estruturada de desenvolvimento, com foco tanto em habilidades técnicas quanto comportamentais, um ponto cada vez mais valorizado por grandes empregadores.

Brasil como polo estratégico

O país tem papel relevante na operação global da montadora. Hoje, o Brasil é um dos nove centros globais de desenvolvimento de produto da Ford, com mais de 1.500 engenheiros e especialistas.

Os times localizados no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, em Camaçari, e no Centro de Testes, em Tatuí, são responsáveis por desenvolver cerca de um terço das funcionalidades presentes nos veículos globais da marca.

Em meio à transição da indústria automotiva, marcada por eletrificação, conectividade e novos modelos de mobilidade, a Ford busca novos talentos que queiram participar desse movimento desde o início da carreira.

“A indústria automotiva vive um momento de grande transformação e estamos à procura de novos talentos dispostos a aprender e participar dessa evolução. Os novos estagiários poderão atuar junto com os nossos times em diferentes áreas e vivenciar a cultura Ford, com várias oportunidades de crescimento e autonomia para desenvolver projetos de inovação”, afirma Cintia Salmazo, diretora de HRBP, Talento, DE&I & Cultura da Ford América do Sul.

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