Estágio no agro: MBRF abre vagas em mais de 20 cidades com bolsa de R$ 2.466 mil

A MBRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está com inscrições abertas para seu programa de estágio em Agropecuária, com oportunidades distribuídas em mais de 20 cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

A iniciativa reforça a estratégia da empresa de formar talentos diretamente no campo, em um momento em que o agronegócio demanda profissionais cada vez mais qualificados e com visão integrada da cadeia produtiva.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 2.466 e é destinado a estudantes no último semestre de cursos como Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, com previsão de formação até dezembro de 2026.

As vagas são para estágio curricular, com jornada de 8 horas diárias.

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Imersão prática no campo

Ao longo do programa, os estagiários da MBRF terão contato direto com diferentes etapas da produção agropecuária. A proposta é ir além da teoria e proporcionar uma vivência prática nas operações da companhia.

Entre as atividades previstas estão o acompanhamento da rotina dos animais em propriedades rurais integradas, a atuação ao lado de extensionistas e sanitaristas e visitas a estruturas-chave da cadeia produtiva, como fábricas de ração, incubatórios, unidades de reprodução e frigoríficos.

Essa imersão permite ao estudante entender, na prática, como funciona um sistema integrado de produção, modelo amplamente utilizado no Brasil e essencial para a escala do agronegócio.

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Diversidade e inclusão

O programa também contempla vagas destinadas a pessoas com deficiência, como parte das iniciativas da companhia voltadas à promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo.

Além da bolsa, a empresa informa que oferece um pacote de benefícios.

Prazo e inscrição

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de maio e devem ser realizadas por meio do portal de talentos da companhia.

Gigante global do agro

A MBRF está presente em 117 países e reúne marcas conhecidas do consumidor brasileiro, como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi. Com cerca de 130 mil colaboradores, a empresa produz aproximadamente 8 milhões de toneladas de alimentos por ano.

Seu portfólio inclui proteínas animais (aves, suínos e bovinos), alimentos processados, pratos prontos e até produtos para pets, refletindo a estratégia multiproteína que vem ganhando força no setor.

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