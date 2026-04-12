Mover oferece 10 mil vagas gratuitas em cursos de desenvolvimento profissional

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MOVER focadas em formação e empregabilidade de pessoas negras (Kar-Tr/Getty Images)
Repórter de ESG
Publicado em 12 de abril de 2026 às 08h00.
O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abriu 10 mil vagas gratuitas para cursos online de qualificação profissional em parceria com a Anhanguera.
A iniciativa é voltada a pessoas pretas e pardas a partir de 16 anos, com inscrições abertas até 22 de abril.
Totalmente online e com duração de quatro meses, a formação tem carga média de 60 horas e foi estruturada para responder às demandas atuais do mercado de trabalho.A proposta é desenvolver competências práticas e ampliar as chances de empregabilidade, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem quer crescer na carreira.
Em 2026, o programa terá duas turmas e deve atender perfis diferentes — de iniciantes a profissionais que já estão no mercado e buscam avançar ou alcançar posições de liderança.
Ao longo do curso, os participantes terão acesso a conteúdos organizados em quatro áreas principais:
Estão temas como lógica de programação, inteligência artificial e desenvolvimento de aplicações.
Entram conteúdos ligados a finanças, liderança, recursos humanos e negociação.
Aborda redação digital, produção de conteúdo e planejamento estratégico.
Trata de agenda ESG e liderança voltada à diversidade.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MOVER focadas em formação e empregabilidade de pessoas negras, conectando capacitação a oportunidades de desenvolvimento profissional.
Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do MOVER, afirma que a a ampliação do acesso à qualificação profissional é um fator decisivo para impulsionar o desenvolvimento econômico e tornar o mercado de trabalho mais diverso e inovador.
"Ao oferecer cursos gratuitos voltados à formação de pessoas negras, o MOVER contribui para ampliar oportunidades, fortalecer competências estratégicas e apoiar o crescimento de profissionais preparados para atuar em diferentes áreas”, afirma.
Segundo ele, iniciativas desse tipo também ajudam a aumentar a presença de profissionais negros em posições de destaque. “Iniciativas como essa são fundamentais para aumentar a presença de talentos negros em posições de destaque e em setores estratégicos”, diz.