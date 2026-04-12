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Mover oferece 10 mil vagas gratuitas em cursos de desenvolvimento profissional

Até 22 de abril, profissionais pretos e pardos acima dos 16 anos podem se inscrever em iniciativa com foco em empregabilidade

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MOVER focadas em formação e empregabilidade de pessoas negras (Kar-Tr/Getty Images)

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MOVER focadas em formação e empregabilidade de pessoas negras (Kar-Tr/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08h00.

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abriu 10 mil vagas gratuitas para cursos online de qualificação profissional em parceria com a Anhanguera.

A iniciativa é voltada a pessoas pretas e pardas a partir de 16 anos, com inscrições abertas até 22 de abril.

Totalmente online e com duração de quatro meses, a formação tem carga média de 60 horas e foi estruturada para responder às demandas atuais do mercado de trabalho.

A proposta é desenvolver competências práticas e ampliar as chances de empregabilidade, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem quer crescer na carreira.

Aceleração de carreira

Em 2026, o programa terá duas turmas e deve atender perfis diferentes — de iniciantes a profissionais que já estão no mercado e buscam avançar ou alcançar posições de liderança.

Ao longo do curso, os participantes terão acesso a conteúdos organizados em quatro áreas principais:

  • Tecnologia e inovação:

Estão temas como lógica de programação, inteligência artificial e desenvolvimento de aplicações.

  • Gestão e estratégia:

Entram conteúdos ligados a finanças, liderança, recursos humanos e negociação.

  • Comunicação e marketing:

Aborda redação digital, produção de conteúdo e planejamento estratégico.

  • Sustentabilidade e inclusão:

Trata de agenda ESG e liderança voltada à diversidade.

Equidade racial

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MOVER focadas em formação e empregabilidade de pessoas negras, conectando capacitação a oportunidades de desenvolvimento profissional.

Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do MOVER, afirma que a a ampliação do acesso à qualificação profissional é um fator decisivo para impulsionar o desenvolvimento econômico e tornar o mercado de trabalho mais diverso e inovador.

"Ao oferecer cursos gratuitos voltados à formação de pessoas negras, o MOVER contribui para ampliar oportunidades, fortalecer competências estratégicas e apoiar o crescimento de profissionais preparados para atuar em diferentes áreas”, afirma.

Segundo ele, iniciativas desse tipo também ajudam a aumentar a presença de profissionais negros em posições de destaque. “Iniciativas como essa são fundamentais para aumentar a presença de talentos negros em posições de destaque e em setores estratégicos”, diz.

Acompanhe tudo sobre:Equidade racialDiversidadeNegros

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