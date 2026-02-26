Grupo Boticário abre inscrições para programa Jovem Aprendiz. Veja os requisitos

O contrato de aprendizagem tem duração entre 12 e 24 meses, com carga horária diária de quatro a pouco mais de seis horas, dependendo da região (Grupo Boticário /Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 14h13.
O Grupo Boticário abriu inscrições para uma nova edição do seu Programa Jovem Aprendiz, iniciativa voltada à formação profissional de jovens em início de carreira e à ampliação da diversidade no mercado de trabalho.
O processo seletivo segue até 31 de março e é totalmente online, com início previsto das atividades em maio de 2026.
O programa tem como objetivo preparar jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, para o primeiro emprego formal. As oportunidades abrangem diferentes frentes do negócio — desde lojas e centros de distribuição até fábricas e áreas corporativas, incluindo setores como comercial, marketing, tecnologia, atendimento ao consumidor e novos negócios.
A proposta vai além da experiência prática. Os participantes terão acesso a uma trilha estruturada de desenvolvimento que combina capacitação técnica, habilidades socioemocionais e conteúdos voltados à inserção no mercado de trabalho. A formação ocorre tanto internamente quanto em parceria com instituições educacionais, com acompanhamento de lideranças e áreas de recursos humanos.
O contrato de aprendizagem tem duração entre 12 e 24 meses, com carga horária diária de quatro a pouco mais de seis horas, dependendo da região.
Os selecionados receberão salário compatível com a localidade de atuação, vale-transporte ou fretado, plano de saúde, Wellhub, seguro de vida e vale-Natal.
Além disso, terão acesso à plataforma de terapia e a outros benefícios que poderão variar conforme a alocação.
Podem se candidatar jovens que:
As oportunidades estão distribuídas em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pará, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Paraíba, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.
Mais informações acesse o site do Programa de Aprendiz do Grupo Boticário. O prazo para as inscrições vai até 31 de março.