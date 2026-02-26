Grupo Boticário abre inscrições para programa Jovem Aprendiz. Veja os requisitos

O Grupo Boticário abriu inscrições para uma nova edição do seu Programa Jovem Aprendiz, iniciativa voltada à formação profissional de jovens em início de carreira e à ampliação da diversidade no mercado de trabalho.

O processo seletivo segue até 31 de março e é totalmente online, com início previsto das atividades em maio de 2026.

O programa tem como objetivo preparar jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, para o primeiro emprego formal. As oportunidades abrangem diferentes frentes do negócio — desde lojas e centros de distribuição até fábricas e áreas corporativas, incluindo setores como comercial, marketing, tecnologia, atendimento ao consumidor e novos negócios.

Como funcionará o programa?

A proposta vai além da experiência prática. Os participantes terão acesso a uma trilha estruturada de desenvolvimento que combina capacitação técnica, habilidades socioemocionais e conteúdos voltados à inserção no mercado de trabalho. A formação ocorre tanto internamente quanto em parceria com instituições educacionais, com acompanhamento de lideranças e áreas de recursos humanos.

O contrato de aprendizagem tem duração entre 12 e 24 meses, com carga horária diária de quatro a pouco mais de seis horas, dependendo da região.

Quais são os benefícios?

Os selecionados receberão salário compatível com a localidade de atuação, vale-transporte ou fretado, plano de saúde, Wellhub, seguro de vida e vale-Natal.

Além disso, terão acesso à plataforma de terapia e a outros benefícios que poderão variar conforme a alocação.

Quem pode participar

Podem se candidatar jovens que:

Tenham entre 18 e 22 anos, sem limite de idade para pessoas com deficiência

Tenham concluído ou estejam cursando ensino médio ou superior,

Nunca tenham participado de outro programa de jovem aprendiz,

Possuam disponibilidade para trabalhar entre quatro e seis horas por dia.

Também é necessário residir em cidades com vagas abertas.

As oportunidades estão distribuídas em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pará, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Paraíba, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

Como se candidatar?

Mais informações acesse o site do Programa de Aprendiz do Grupo Boticário. O prazo para as inscrições vai até 31 de março.