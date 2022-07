Lide Futuro cria evento para CEOs sobre diversidade, inclusão e pluralidade

Por Bússola

Em um cenário em que 95% dos CEOs são homens, de acordo com uma pesquisa da Distrito, a primeira edição do Summit Future is Now, organizado pelo Lide Futuro, com liderança da empreendedora Laís Macedo, vai em busca de desconstruir vieses e fortalecer valores para promover um ambiente diverso, inclusivo e sustentável. Durante quatro dias, entre 25 e 28 de agosto, no Novotel Terras de São José, em Itu (SP), o evento vai reunir lideranças de Norte a Sul do Brasil para uma série de debates e ações de networking e contará com 50% do quadro total de debatedores formado por mulheres.

“A mudança no ambiente empresarial se dá em movimentos da liderança, que até então reunia tomadores de decisão sem diversidade no topo das organizações. Por isso, vamos fugir dos modelos tradicionais de eventos para este público com a participação de lideranças negras, mulheres e LGBTQIA+, que até então não estavam representadas nos fóruns de CEOs existentes. O Summit Future Is Now vem para provar que existem vozes influentes e diversas ocupando espaços de liderança e basta elas serem igualmente projetadas para que alcancem ainda mais lugare”, diz Laís Macedo.

Um novo conceito

Para melhorar a experiência e promover ainda mais networking entre os participantes, o evento terá uma iniciativa de “Concierge de Relacionamento” com um time preparado para assessorar os convidados em demandas como agendamento de reuniões, apresentações, intermediação de entrevistas e produção de conteúdo.

“O objetivo é impulsionar o networking qualificado durante todos os dias. Além disso, teremos uma estrutura própria de estúdio para produção de conteúdo durante o evento. Chamado Content Box, o espaço servirá para produção de qualquer material audiovisual estimulando a conexão entre participantes — sejam lives, podcasts ou entrevistas. Esta é uma forma de engajar as lideranças na produção de conteúdo a partir das pautas debatidas no Summit”, afirma a CEO do Lide Futuro.

Dentre os painéis, temas como o futuro do consumo, do dinheiro, do varejo, da beleza, do trabalho e da educação, além de debates sobre metaverso e EGS, entre outros. Todo o espaço terá mobilidade adaptada, tradução completa do conteúdo em libras e 30% da equipe de garçons do café serão contratados via Chefs Especiais que prepara jovens com síndrome de down para essa atividade. A organização também reforça o seu compromisso com a pauta ESG, por meio de tecnologias operacionais que geram apenas 20% do lixo dos eventos comuns e neutralização de carbono.

