Joel Jota: Como transformar um insight em realidade?

Consegue lembrar quantas vezes já teve um grande insight, seja no banho, no sofá, no carro indo ou vindo do trabalho e, por não ter anotado, acabou esquecendo e até hoje se pune por isso? Então, o primeiro conselho de hoje é: ter sempre por perto caneta e papel ou acionar o gravador do celular. Pensou, anota ou grava. Isso pode mudar o jogo!

Isso que falei acima serve para ideias, mas também para qualquer conselho que receber na sua vida. Se você acha que um bom vendedor já nasce bom, ou que um bom palestrante já nasce pronto, está enganado. Acredite, as pessoas podem desenvolver competências e habilidades e melhorar o tempo todo. Seja ouvindo, lendo, refletindo ou treinando.

Na infância, não era um bom aluno, minhas notas nunca foram exemplo de orgulho dentro de casa. Nunca gostei de ler. Até que um dia, antes de participar de um campeonato brasileiro de natação, um amigo me recomendou um livro. O livro que mudou minha vida. Após ler e aplicar as técnicas, bati o recorde brasileiro de 50 metros nado livre.

A disciplina, foco e determinação que vieram com o esporte, junto com a leitura e a busca por conhecimento, transformaram a minha vida. E posso afirmar que transformou também a vida de muitos atletas e alunos que treinei e ensinei ao longo da minha carreira acadêmica. Então, sim, o sucesso é treinável!

Colocar uma ideia em ação e mantê-la para ficar estruturada, densa, também tem a ver com hábito e disciplina. Mas, vamos por partes. Antes de agir você precisa aprender a dominar o tempo. Todos os dias temos milhares de coisas para fazer, mas é preciso saber utilizar o tempo a nosso favor, de maneira inteligente.

Pense assim: no tempo que você tem, como você pode trabalhá-lo para contribuir no que você quer. Faça um bom planejamento, pois em toda etapa do processo de tornar um insight em realidade, você vai precisar.

Durante toda nossa vida, temos diversas ideias e sempre achamos que a mais nova é a melhor de todas. Vá com calma. Entre todas, escolha a que você acredita que vá fazer diferença em sua vida. Questione-se: essa ideia é relevante? Está alinhada com o que você quer conquistar, seja no médio ou longo prazo? Você tem conhecimento suficiente para executá-la?

Se as respostas foram sim, parta para ação. Comece a executar seu insight, mas lembre-se do que eu disse sobre dominar o tempo, isso te ajudará a selecionar os próximos passos de acordo com suas prioridades, necessidades e viabilidade.

Coloque um prazo para seu objetivo final e comprometa-se a cumpri-lo. Não se esqueça de monitorar seus avanços e, a cada passo significativo, comemore. Isso irá te manter motivado a seguir em frente. Você não precisa acelerar, basta não parar.

Quando você alcançar seu objetivo e começar a colher os frutos do que era apenas um insight, vai ver que tudo valeu a pena. Mesmo com todos os sacrifícios. Mas, talvez, só assim você passa a entender o real significado da palavra (sacrifício = ofício sagrado). E como minha esposa sempre gosta de dizer: a vida é de quem arrisca!

Então, o que está esperando para começar?

*Joel Jota é ex-atleta da seleção brasileira, escritor best-seller, treinador de Alta Performance, CEO da Jota Company e empresário

