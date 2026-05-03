Trump diz que EUA vão 'orientar' navios a deixar Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em postagem na rede social Truth Social na noite deste domingo, 3, que o país vai 'orientar' as embarcações que estão presas no Estreito de Ormuz rumo a águas seguras a partir desta segunda-feira.

A ação, que o americano chama de "Projeto Liberdade", visa a retirar navios de países que não estão envolvidos no conflito do local. O Estreito de Ormuz, controlado pelo Irã, é considerado crucial para o escoamento de petróleo do Oriente Médio. Antes da guerra iniciada pela ofensiva americano-israelense contra o regime dos Aiatolás, estimava-se que por ali passavam cerca de 20% do petróleo do mundo.

Com a mediação do Paquistão, os EUA negociam com o Irã um acordo para por fim ao conflito iniciado eno fim de fevereiro deste ano. O regime iraniano fez uma proposta de reabrir Ormuz, mas não abriu mão da continuidade do programa nuclear do país, o que, segundo o New York Times, é considerado insuficiente por Trump.

Em seu comunicado, o presidente americano disse que "países de todo o mundo" solicitaram "que ajudássemos a liberar seus navios, que estão retidos no Estreito de Ormuz, em uma situação com a qual não têm absolutamente nada a ver".

"Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a esses países que vamos orientar seus navios com segurança para fora dessas vias navegáveis restritas, para que possam seguir livremente com suas atividades. Mais uma vez, trata-se de navios de regiões do mundo que não estão, de forma nenhuma, envolvidas com o que está acontecendo atualmente no Oriente Médio", prossegue o texto de Trump.

O presidente americano também disse que seus representantes "estão mantendo discussões muito positivas com o Irã" e que os dipalogos "podem levar a algo muito positivo para todos", sem dar detalhes.

A movimentação dos navios, segundo Trump, tem "apenas o objetivo de libertar pessoas, empresas e países que não fizeram absolutamente nada de errado".

O texto conclui com uma ameaça ao regime iraniano: "Acredito que isso pode representar um passo importante para demonstrar boa vontade por parte de todos aqueles que têm travado conflitos de forma tão intensa nos últimos meses. Se, de alguma forma, esse processo humanitário for interferido, essa interferência, infelizmente, terá de ser enfrentada com firmeza".