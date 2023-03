Iteris cresce 49,3% em 2022 e 57% na Briteris, subsidiária nos EUA

O setor de tecnologia da informação foi o que mais cresceu durante a pandemia na América Latina. Recente estudo feito pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 2022, estima que até o fim deste ano sejam investidos cerca de R$ 345,5 bilhões na área, com destaque para big data, armazenamento na Nuvem e Internet das Coisas. Outro levantamento feito no ano passado, dessa vez feito pela Insights Report da Assespro-PR (Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), mostra que o Brasil teve um crescimento de 43% no número de empresas do setor de TI (Tecnologia da Informação).

Inserida nesse cenário, a Iteris, multinacional brasileira de serviços de TI, cresceu 49,3% em 2022, mantendo-se em linha com os últimos 5 anos, cuja média de crescimento é de 45%, e segue otimista com uma projeção de aumento de 25% no faturamento na operação brasileira e 57% na Briteris, subsidiária nos EUA, agora em 2023.

Segundo Fernando Riva, Co-Founder e VP of Finance & Growth da Iteris, a partir do segundo semestre de 2022 os mercados se apresentaram mais desafiadores, com vários layoffs acontecendo nas empresas de TI no mercado americano e, mais recentemente, no território brasileiro.

“O impacto da recessão mundial e as incertezas com o futuro estão fazendo as empresas repensarem seus investimentos e focarem na eficiência operacional. Se, por um lado diminuíram os investimentos em novos projetos, por outro a terceirização de serviços de TI pode oferecer oportunidades de redução de custos para manter as operações funcionando. Estamos olhando com otimismo para nossa divisão de produtos, com o CAP Platform para automação de processos”, diz Riva.

Para o executivo, ferramentas low-code como o CAP Platform devem ser a “bola da vez”, juntamente com os serviços de Advanced Analytics e DevOps, todos com vistas em melhoria de eficiência e aumento de rentabilidade dos negócios.

"Queremos estar ao lado dos nossos clientes como verdadeiros parceiros, tanto no crescimento e conquista de mercado, como quando precisam reduzir custos e readequar suas forças de trabalho. Para isso, estamos sempre de olho nas novas tecnologias, tendências e necessidades dos segmentos que atuam. Estar atento a tudo o que estamos vivendo e o que as empresas precisam é fundamental para fazer nossos negócios crescerem", declara Riva.

