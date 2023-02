Criador da metodologia By Necessity quer expandir empreendedorismo social

Em 2009, Vinicius Lima decidiu pesquisar in loco como algumas iniciativas, mesmo em ambientes de vulnerabilidade, obtinham êxito. Com pesquisas de campo e levantamentos históricos-culturais e geográficos nas favelas da Rocinha, no Rio de Janeiro, e Villa31, na Argentina, o administrador criou, então, a metodologia By Necessity, uma forma de ensino dos princípios básicos da administração, voltada para a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo.

Assim nasceu a Besouro de Fomento Social, com o propósito de levar esse conhecimento para quem precisa empreender por necessidade. Com presença em 27 países, mais de 150 mil pessoas capacitadas e pelo menos 105 mil negócios abertos anualmente, Vinicius Lima planeja, agora, consolidar a Besouro como a maior instituição de fomento ao empreendedorismo do Brasil e do mundo, voltado à base da pirâmide e foco em impacto sócio-econômico. Até 2030, o objetivo é estar em 90% dos municípios brasileiros e em mais de 100 países. Para o fundador e CEO, esse movimento “significa a expansão da geração de renda para as pessoas em vulnerabilidade social”.

Atualmente, a Besouro possui mais de 40 projetos, entre eles Mais Diversidade, voltado para migrantes e refugiados; Horizontes, que atende jovens indígenas; Desenvolve Mulher, com foco em mães solo; Dona do Meu Trampo, para mulheres vítimas de violência; e Reintegro, destinado a apenados em regime semi-aberto. Além disso, a instituição ainda realiza trabalhos em localidades que possuem algum histórico de vulnerabilidade, como o Empreende POA, na Vila dos Papeleiros em Porto Alegre, uma região degradada que passa por reurbanização.

A Bússola conversou no detalhe com o fundador e CEO da Besouro, Vinicius Lima, sobre a atuação da agência e suas iniciativas.

Bússola: Como nasceu e o que é a metodologia By Necessity?

Vinicius Lima: A metodologia By Necessity é uma forma de ensino dos princípios básicos da administração, voltada para a abertura de pequenos negócios, a zero ou a baixo custo. Ou seja, o aluno aprende como abrir um pequeno empreendimento sem a necessidade de um investimento inicial considerável, bem como capital de giro. Dividida em 10 etapas, com linguagem e ferramentas que permitem qualquer grau de instrução acompanhar, ela abrange desde a modelagem do tipo de negócio, ao controle de insumos, fluxo de caixa, divulgação, vendas, previsão de cenários do mercado, tudo com cálculos que podem ser feitos, literalmente, com papel e lápis. O aluno entra com um sonho de obter renda e sai com o plano de execução de um negócio, idealizado a partir de suas competências. A By Necessity, enquanto método para modelagem de negócios, possui registro no Ministério de Cultura, na Biblioteca Nacional e no escritório de direitos autorais - EDA/DLLLB/BSB Nº 174/17.

Bússola: Quais os serviços oferecidos por meio da metodologia?

Vinicius Lima: Todo o curso desenvolvido através da metodologia By Necessity parte da definição de um público-alvo em situação de disparidade, seja com o seu meio, cultura, raça ou segmento. Definido o público, é elaborado um programa e/ou curso com as características para atendimento deste. As aulas ocorrem, preferencialmente, de maneira presencial, durante 5 dias, nos territórios do público-alvo, com profissionais oriundos das realidades e com capacitação para além da gestão administrativa, isto é, que possuem histórico de empreendedorismo e já passaram pelas mesmas situações que seus alunos passarão. No último encontro, o aluno recebe certificação e identidade visual do seu negócio, a qual ele idealizou e norteou a criação, que é realizada por designers. Depois disso, inicia o período de incubação, em que o aluno é monitorado por 90 dias, com profissionais à disposição para reforço de conteúdos, orientações e dirimir dúvidas.

Bússola: Qual a efetividade da aplicação da metodologia nas comunidades?

Vinicius Lima: O método contabiliza um índice de aproveitamento de 70%, ou seja, essa parcela de alunos passa efetivamente a gerar renda para si e/ou família. Esse dado é obtido através do acompanhamento que o aluno recebe na incubação, momento em que são levantados os números relativos a custos, vendas e lucro. Além disso, uma pesquisa qualitativa é aplicada, relacionada ao seu padrão e qualidade de vida. Tanto a metodologia quanto o relato dos alunos durante os cursos e período de incubação, bem como os dados de sua evolução estão registrados na trilogia da metodologia By Necessity: A riqueza das favelas, By Necessity e Canvas das favelas, obras literárias com registro na Biblioteca Nacional.

Bússola: Quantas pessoas e localidades já foram impactadas pelas ações do instituto e sua metodologia?

Vinicius Lima: Temos o levantamento de mais de 150 mil pessoas capacitadas e mais de 750 mil pessoas impactadas pela Besouro e sua metodologia. Estamos presentes em mais de 3.200 municípios no Brasil e em 27 países nas Américas, Europa, Ásia e África.

Bússola: Quem pode e como se inscrever nos cursos oferecidos pela agência?

Vinicius Lima: Todos. Hoje, temos cursos abertos, com distintos parceiros, para inúmeros segmentos em vulnerabilidade social. Há um voltado a refugiados, há para mulheres vítimas de violência, às mães chefes de família. Enquanto falamos, há em Iraí, no Rio Grande do Sul, um voltado aos jovens indígenas; no Rio de Janeiro e em São Paulo, para mulheres; em Minas Gerais e em Pernambuco, para jovens. E por aí vai. Basta consultar no site ou nas nossas redes sociais (@besourodasilva), pois toda semana há turmas espalhadas pelo Brasil e fora dele, em andamento.

Bússola: Quais os planos para o futuro e como a Besouro pretende ampliar sua oferta de serviço?

Vinicius Lima: Nos consolidamos como a maior instituição de fomento ao empreendedorismo voltado à base da pirâmide e ser referência de atendimento a este público, para que tanto os órgãos públicos quanto às empresas privadas tenham a segurança de que suas políticas públicas e ações de responsabilidade social terão a assertividade necessária para o público que desejam impactar. Muitos programas e projetos voltados ao empreendedorismo não são formatados para as especificidades desta camada da sociedade, o que implica diretamente na eficácia deles.

A Besouro de Fomento Social carrega consigo uma modelagem que leva em conta as características do atendido e que, inclusive, utiliza-se delas como diferencial. Nossa expansão significa a expansão da geração de renda para as pessoas em vulnerabilidade social. Para isso, a participação em políticas públicas, através de programas nas esferas governamentais, bem como a parceria com as 500 maiores empresas privadas do país é o caminho que pretendemos trilhar para chegar a 90% dos municípios brasileiros e em 100 países.

