Grupo DPSP chega às dez melhores empresas para se trabalhar no varejo

Diretora que chegou à segunda maior rede de farmácias do país em 2021, no auge da pandemia, Carla Sauer enfrentou o desafio de engajar os 26 mil colaboradores da empresa, espalhados por mais de 1.400 lojas em nove estados e Distrito Federal em um momento bastante delicado, especialmente em uma empresa que teve de seguir operando e que fez parte da linha de frente no combate à covid-19.

Para a executiva, colocar o colaborador sempre no centro das decisões da companhia foi fator essencial para conseguir superar as dificuldades que o período trouxe, e que teve um resultado tão positivo que levou a empresa a ser eleita a décima melhor empresa do varejo para trabalhar no ranking da Great Place to Work de 2023.

Em entrevista à Bússola, Sauer fala sobre a cultura organizacional da companhia, os desafios enfrentados para atrair e manter talentos e o investimento na formação profissional dos colaboradores do Grupo DPSP, um dos principais pilares da área.

Bússola: O que significa para o Grupo DPSP ser reconhecido como a melhor rede de farmácias para se trabalhar no Brasil?

Carla Sauer: É um marco muito importante para nós, pois valida o plano de trabalho consistente e robusto que vem sendo implantado, reforçando uma cultura organizacional focada no cuidado com os clientes e com os nossos mais de 26 mil colaboradores, em 9 estados do Brasil, além do Distrito Federal.

O principal ativo das empresas são as pessoas e no varejo farmacêutico ainda mais. São nossos colaboradores que promovem a proximidade com os clientes e que garantem um atendimento de qualidade. São eles que praticam nos 365 dias do ano a nossa missão de promover saúde e bem-estar, gerando conexões duradouras.

Bússola: Quais os principais programas de gestão de pessoas do Grupo DPSP que podemos destacar?

Carla Sauer: Investimos fortemente na formação e desenvolvimento contínuo de nossos colaboradores e a nossa Universidade Corporativa foi responsável pela realização de mais de 380 cursos no ano passado e 478 mil horas de treinamentos.

Outra frente importante é a nossa jornada Ser+, programa que concentra todas as ações da companhia em ESG, com diversas iniciativas voltadas para nossos times e para a sociedade.

Uma das nossas principais conquistas, é a Graduação Farma, que facilita o acesso à educação superior, por meio de uma bolsa de estudos compartilhada, em que o investimento do colaborador é de apenas R$ 250,00 fixos durante toda a formação, e que fomenta, inclusive, a melhoria dos indicadores de escolaridade e socioeconômicos do país. O programa teve início em 2022 com 100 colaboradores inscritos no curso de Farmácia em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia e o sucesso foi tão grande que em 2023 já abrimos 105 novas vagas em todos os estados em que atuamos.

Outro destaque foi o Desenvolve Farma, programa que capacita farmacêuticos para novas posições de lideranças para a companhia e nossa expectativa é promover mais de 300 colaboradores em 2023.

Bússola: Quais os pilares de gestão de pessoas que são mais importantes para o Grupo DPSP?

Carla Sauer: Temos três frentes fundamentais quando falamos de pessoas: a formação de novos líderes e sucessores; a capacitação e o desenvolvimento profissional para que todos possam superar desafios; e a atuação das lideranças para inspirar, gerar propósito e estimular a atitude de dono e o protagonismo de nossos times.

Bússola: Como vocês fazem para construir uma cultura organizacional que vá além dos slides e que seja de fato praticada dentro de casa?

Carla Sauer: Liderar pelo exemplo é essencial para construir uma cultura que seja abraçada por todos. E isso começa por ouvir com muita atenção as sugestões dos funcionários do Grupo DPSP que estão na linha de frente em mais de 1400 lojas.

Mas ouvir apenas não é suficiente, e por isso adotamos a prática de reconhecer as boas ideias que surgem e de nos dedicar a solucionar problemas que sejam identificados por cada um de nossos colaboradores.

Bússola: A área de Recursos Humanos vem passando por profundas transformações, especialmente nos últimos três anos. Diante deste novo cenário, quais foram os principais desafios da liderança do Grupo DPSP e como vocês têm lidado com essas mudanças, a ponto de serem reconhecidos como empresa referência em gestão de pessoas?

Carla Sauer: A pandemia realmente trouxe novos desafios para a companhia e para o setor farmacêutico de forma mais ampla, já que fomos uma das poucas áreas que não interrompeu suas atividades em nenhum momento sermos um dos serviços essenciais na luta contra a Covid-19.

Um dos maiores desafios que enfrentamos foi a necessidade de uma comunicação extremamente ágil, que desse conta das necessidades de nossos funcionários em um período tão delicado. Tomamos como prioridade atuar em três frentes: prestar assistência aos nossos clientes de maneira personalizada. proteger o nosso negócio e cuidar de nossas equipes. Para isso, oferecemos orientação, suporte e assistência contínua aos nossos colaboradores, com o apoio de uma equipe de medicina multidisciplinar, para que a informação e a assistência fossem importantes aliados no cuidado e na prevenção, promovendo a saúde integral.

Estarmos próximos de nossas equipes e vivenciar as necessidades de nossos colaboradores foi muito importante e segue sendo primordial para que possamos receber esse reconhecimento na gestão de pessoas.

Bússola: Como o Grupo tem investido na promoção da diversidade e inclusão?

Carla Sauer: Por meio do + Plural, programa que tem um como lema “O respeito é o nosso princípio ativo” e que reúne iniciativas voltadas à diversidade e inclusão, especialmente a atração de talentos diversos para a empresa e a orientação do público interno para temas ligados à diversidade. Com isso conseguimos criar times múltiplos, com cultura inclusiva, participativa e sempre aberta para pontos de vista complementares.

Bússola: Como se manter no topo?

Carla Sauer: Vamos continuar colocando o colaborador no centro de todas as nossas decisões, pois são eles que vão garantir que o Grupo DPSP continue sendo reconhecido como a melhor empresa do varejo farmacêutico para se trabalhar no Brasil. Continuaremos a evoluir, ouvindo e gerando oportunidades de desenvolvimento e crescimento.

