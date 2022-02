Inteligência artificial versus Leonardo Da Vinci

Por Danilo Vicente*

Muitas vezes já vi tentativas de mostrar como hoje seria La Gioconda, ou Mona Lisa, a mulher imortalizada na mais célebre pintura de Leonardo Da Vinci. Mas, nesta semana, a empresa de tecnologia Mathema, de Florença, na Itália, cidade onde o pintor morou e trabalhou boa parte de sua vida, anunciou um projeto que busca o inverso: converter selfies em autorretratos que simulam o trabalho de Leonardo da Vinci.

A promessa do chamado “DaVinciFace” é entregar uma versão inspirada na arte do mestre em apenas dois minutos. Segundo o porta-voz Massimiliano Bellini, a tecnologia pretende “reviver o esplendor do Renascimento italiano”.

Tudo certo. O resultado cada um pode julgar. Parece-me uma tecnologia de “amarelar” a foto, ainda longe do que Da Vinci trouxe com sua técnica Sfumato, que consegue reproduzir a pele humana com fidelidade.

O que me chamou atenção é a tentativa de uma máquina tentar igualar a expertise humana em algo tão abstrato. Não são mais jogos em tabuleiros de xadrez de humanos contra robôs – o que já é uma façanha. São as grandes obras de arte da humanidade.

A inteligência artificial da Mathema foi treinada com obras de Da Vinci, como La Belle Ferronnière e, claro, Mona Lisa, além de cerca de “420 milhões de parâmetros”, de acordo com a empresa, para então aplicar o estilo do pintor em fotos.

O sistema para adquirir a “versão de Da Vinci” na selfie caiu nesta semana, devido ao sucesso da iniciativa, diz a companhia.

A Mathema ressalta que, embora a tecnologia de inteligência artificial facilite o processo, não é simples transformar selfies em “obras do artista”. Aí concordo. Ainda não chegamos à máquina criando como Da Vinci porque realmente não é simples. Nem mesmo a maioria dos humanos conseguiria. Mas este dia chegará, acredito.

*Danilo Vicente é sócio da Loures Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube