Inscrições abertas para programa de qualificação profissional para PCD

O Alicerce Educação, em parceria com a Atento, provedora de serviços de gestão de relacionamentos com clientes e terceirização de processos de negócios (“CRM BPO”), apresenta o Programa de Qualificação Profissional, que beneficiará 300 pessoas com deficiência em todo Brasil até julho de 2024. Para se inscrever, clique aqui.

O objetivo do programa é oferecer preparação e desenvolvimento ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência. De forma totalmente gratuita, o projeto conta com uma formação de qualidade para que os alunos possam ter mais autonomia e protagonismo em suas carreiras profissionais e, com uma ótima formação profissional, conquistar um emprego.

O Alicerce Educação, parceiro que executará o projeto, tem como missão levar ensino de qualidade em comunidades em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo as bases de leitura, escrita e matemática (trilhas de aprendizagem alinhadas à Base Nacional Comum Curricular), e do desenvolvimento das competências socioemocionais fundamentais para o profissional do século 21.

O programa prevê a preparação para uma das rotas profissionais como: administrativo, comércio e varejo, logística, teleatendimento, entre outras, de acordo com o perfil da turma e vocação da região.

Pré-requisitos:

Ter concluído o ensino médio;

Ter idade acima de 18 anos;

Ser uma pessoa com deficiência (PCD) Observação: Ter o laudo médico será importante para caso venha a ser contratado após o curso

