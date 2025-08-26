Planium foca em eficiência e quer liderar a digitalização da saúde no Brasil

O mercado brasileiro de saúde suplementar vive um momento de pressão por inovações que transformem a eficiência do setor. De um lado, operadoras e corretoras enfrentam custos crescentes, regulações intensas e margens cada vez mais apertadas. Do outro, os clientes buscam por opções que ofereçam transparência, agilidade e cada vez mais personalização. Com isso, investir em uma jornada de compra simples, segura e 100% online tornou-se uma estratégia competitiva para os players.

É neste cenário desafiador que a Planium atua, há dez anos, como uma plataforma digital que é referência para a comercialização de planos de saúde. A empresa, que opera sob o modelo SaaS (Software como Serviço), já é responsável por cerca de 10% das vendas mensais de planos de saúde em todo o país – número bastante expressivo para o mercado em questão.

O diferencial da empresa está na digitalização de toda a jornada de vendas, o que inclui desde simulações e análise de elegibilidade até ferramentas antifraude e emissão de apólices.

“A Planium surgiu como uma alternativa para a comercialização de planos de saúde, que anteriormente seguia um processo totalmente manual, o que acabava permitindo falhas. A digitalização desse processo trouxe mais segurança para todos os players da cadeia. No caso da Medsenior, além de mais agilidade, nos tornar clientes da Planium também permitiu aumentar o nosso espaço de atuação. Por ser um processo digital, a venda não tem mais fronteiras. Com isso, uma corretora em Manaus, por exemplo, consegue atender e comercializar em São Paulo”, avalia Rafael Maganete, VP comercial da Medsenior, operadora de planos de saúde.

Foco em eficiência

Para garantir a digitalização da jornada de vendas, a Planium usa inteligência artificial como o principal suporte para a sua plataforma. A tecnologia tem sido fundamental para aumentar a eficiência operacional de corretoras e operadoras parceiras da empresa, além de garantir a personalização no atendimento para cada usuário.

A IA consegue ajudar na resolução de um desafio que se intensificou nos últimos anos: o aumento de fraudes e inconsistências na contratação e utilização dos planos de saúde. Funcionalidades como análise preditiva, com base em histórico de dados e comportamentos, e a autenticação digital ajudam a reduzir perdas e melhorar a experiência do cliente, criando relações mais sustentáveis e de longo prazo.

“A saúde precisa ser digital, mas sem perder o aspecto humano. Por isso, nossas soluções são pensadas para simplificar o trabalho dos nossos clientes, seus corretores e os beneficiários, aumentar a segurança das operadoras e, principalmente, garantir uma jornada clara e transparente para o consumidor final. Nosso compromisso é garantir que a tecnologia da Planium acompanhe o ritmo acelerado de crescimento do mercado de saúde”, afirma Matheus Ferreira, diretor de operações da Planium.

Modelo escalável: a plataforma da Planium se adapta tanto às necessidades de grandes operadoras quanto de pequenos corretores (Planium/Divulgação)

A proposta da empresa também está ancorada em um modelo de negócios escalável e democrático: ao cobrar com base na quantidade de apólices efetivamente vendidas, a plataforma se adapta tanto às necessidades de grandes operadoras quanto de pequenos corretores. Esse modelo tem sido determinante para o crescimento orgânico da empresa, hoje presente em todas as regiões do país.

“Quando a Sami decidiu fazer parcerias com corretores de planos de saúde, os próprios corretores recomendaram a Planium. Desde então, entendemos que a parceria com a plataforma seria fundamental para crescermos nesse segmento. E isso tem se provado correto desde então, conforme a Sami vem crescendo mês a mês. É interessante pensar que não tivemos outras sugestões relevantes de parceiros vindas dos corretores. Isso reforça que a empresa se tornou ‘top of mind’ do setor justamente porque atende às necessidades desses profissionais”, destaca Vitor Asseituno, cofundador e CEO da Sami, operadora digital de saúde.

Evolução contínua

Segundo a Planium, a empresa sabe que para continuar ‘top of mind’ no setor é preciso investir continuamente em atualizações – e isso significa estar de olho nas principais novidades do ecossistema. Uma forma de acompanhar o que vem por aí no futuro do segmento é marcando presença em eventos relevantes do mercado, como os congressos da Unimed, Abramge e Anahp, além de apostar em parcerias estratégicas, com a realizada com a Associação Brasileira de Startups em Saúde (ABSS), da qual passou a ser mantenedora.

No ano passado, a empresa lançou uma nova plataforma voltada para clínicas e hospitais, com um modelo de Pay Per Use. A solução permite a comercialização de consultas, exames, procedimentos médicos e odontológicos diretamente ao consumidor, por meio de um e-commerce com múltiplas opções de pagamento — como Pix, boleto, cartão de crédito em até 18 vezes e linhas de crédito pessoal. O sistema também permite a combinação de formas de pagamento, facilitando o acesso à saúde para quem está fora da cobertura tradicional dos planos.

“O principal objetivo da Planium não é apenas simplificar, mas também viabilizar o acesso à saúde. Nossa plataforma Pay Per Use integra soluções financeiras inovadoras, permitindo que hospitais e clínicas alcancem mais pessoas, o que viabiliza o acesso à saúde sem que o fator financeiro seja um obstáculo. Se necessário, entramos em contato com o cliente para encontrar uma forma de viabilizar o tratamento”, explica Jose Motta, diretor de serviços financeiros na Planium.

Além disso, a startup mantém um plano robusto de investimento em tecnologia, em especial em agentes automatizados. Neste ano, a empresa está lançando um conjunto de agentes de IA que atuarão em diferentes frentes: validação automática de documentos, análise antifraude no momento da contratação e assistentes virtuais para vendedores e consumidores.

Todas essas soluções devem ampliar ainda mais os ganhos de eficiência e confiabilidade no processo de contratação de planos de saúde. Olhando para a próxima década, a expectativa da Planium é ampliar sua presença como uma plataforma de infraestrutura para o ecossistema da saúde privada no Brasil, colocando o consumidor no centro da jornada e promovendo mais acesso, agilidade e controle.