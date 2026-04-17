Novo retrato do Brasil: número de jovens cai e população envelhece

O Brasil acelera seu processo de envelhecimento populacional. A fatia de idosos cresce, enquanto jovens perdem participação e nascimentos recuam, mostram dados da Pnad Contínua divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo IBGE.

Em 2012, quase metade dos brasileiros tinha menos de 30 anos. Em 2025, essa parcela caiu para 41%, o equivalente a quatro em cada dez pessoas.

Ao longo de 14 anos, a proporção de crianças de 5 a 13 anos caiu de 14,6% em 2012 para 12,2%. Entre os adolescentes, de 14 a 17 anos de idade, recuou de 7,1% para 5,5% no mesmo período.

Brasil envelhecido

Em contrapartida, o percentual de pessoas com mais de 60 anos foi de 11,3% para 16,6% no mesmo período. Da população total do país, 11,6% em 2025 estavam acima dos 65 anos.

Apesar de expressivo, o envelhecimento da população é desigual. As regiões Sul e Sudeste concentram uma porcentagem maior de idosos, ambas com 18,1%. Enquanto isso, 11,3% das pessoas que vivem na região Norte estavam na mesma faixa etária no ano passado.

A pesquisa também concluiu que a maioria da população idosa é feminina. No Brasil de 2025, haviam aproximadamente 76 homens para cada 100 mulheres com mais de 65 anos.

A pirâmide etária brasileira vem se invertendo nos últimos anos, com base mais estreita e topo mais largo, em movimento semelhante ao de países desenvolvidos.

A mudança reflete avanços em educação, com menos filhos por casal, e em saúde, com maior expectativa de vida. Por outro lado, reduz a proporção da população em idade ativa.