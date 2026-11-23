RESUMO ＋ Ações de inteligência artificial sofreram forte queda nas bolsas americanas em 5 de novembro de 2026, quando o índice Nasdaq Composite recuou 5,52% e as fabricantes de semicondutores Nvidia, AMD e Micron despencaram. A desvalorização reflete o temor de restrições regulatórias a data centers após a vitória democrata nos Estados Unidos e dúvidas sobre o retorno financeiro dos investimentos bilionários das gigantes de tecnologia Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta.

Por Zé Lima, fundador da CRIIA e da boo*

A forte desvalorização de empresas ligadas à inteligência artificial nas bolsas americanas reacendeu, no início de novembro de 2026, o debate sobre a sustentabilidade do crescimento do setor.

O movimento atingiu especialmente fabricantes de semicondutores e companhias relacionadas à construção de data centers, depois de meses de valorização impulsionada pelas expectativas de expansão do mercado de IA.

No pregão de 5 de novembro, o índice Nasdaq Composite caiu 5,52%, registrando sua maior perda diária desde abril de 2025.

Entre as empresas mais afetadas estavam a Nvidia, cujas ações recuaram 9,3%, a AMD, com queda de 17,3%, e a Micron, que perdeu aproximadamente 17,5% de seu valor de mercado em um único dia.

A intensidade da desvalorização chamou atenção para a dependência das expectativas de crescimento do setor em relação à continuidade dos investimentos em infraestrutura.

Parte significativa da expansão da inteligência artificial está associada à construção de centros de processamento de dados e à aquisição de equipamentos de alto desempenho, projetos que exigem grandes volumes de capital antes de produzir receitas suficientes para justificar seus custos.

Como as eleições americanas influenciaram a queda

O resultado das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos foi um dos principais fatores associados à aceleração das perdas.

A vitória do Partido Democrata no Congresso e em governos estaduais aumentou a percepção de que novos projetos de data centers poderão enfrentar maior fiscalização e restrições regulatórias.

A construção dessas instalações já vinha provocando resistência em diferentes regiões americanas, especialmente devido ao consumo de energia e à pressão sobre a infraestrutura local.

A possibilidade de novas limitações passou a preocupar investidores que apostavam na expansão contínua da capacidade de processamento para sustentar a procura por equipamentos utilizados em inteligência artificial.

O impacto potencial ultrapassa as empresas responsáveis pela operação dos centros de dados. Uma desaceleração na construção dessas instalações pode reduzir ou adiar encomendas de semicondutores, afetando as projeções financeiras de fabricantes que registraram forte valorização com a perspectiva de crescimento do setor.

Embora a reação política tenha contribuído para a intensidade das quedas, a instabilidade não começou com as eleições.

Os preços das ações de empresas ligadas à IA já vinham sofrendo pressão em outubro, quando investidores passaram a demonstrar maior preocupação com os custos da expansão e com o prazo necessário para recuperar o capital aplicado.

O retorno dos investimentos entra no centro do debate

O crescimento da inteligência artificial levou algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo a ampliar significativamente seus investimentos em infraestrutura computacional.

Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta projetam, em conjunto, centenas de bilhões de dólares em despesas de capital durante 2026, com parcela relevante destinada ao desenvolvimento de estruturas necessárias à operação de sistemas de IA.

Esses investimentos refletem a expectativa de que a utilização da tecnologia continuará aumentando. Entretanto, a construção de novos centros de processamento exige recursos imediatos, enquanto o retorno financeiro depende da capacidade de transformar essa infraestrutura em serviços rentáveis ao longo dos próximos anos.

Uma análise da Reuters publicada em julho já apontava a pressão crescente que as despesas com inteligência artificial exerciam sobre o fluxo de caixa das grandes empresas de tecnologia.

A pesquisa, baseada em estimativas de mercado, indicava que o crescimento dos investimentos poderia superar o aumento da geração de caixa dessas companhias até 2027.

O custo do financiamento acrescenta outra dificuldade. Com taxas de juros elevadas, projetos que dependem de empréstimos ou de novas captações ficam mais caros, aumentando a necessidade de que a infraestrutura construída produza receitas suficientes para sustentar sua operação.

Essas preocupações não significam que o mercado de inteligência artificial tenha deixado de crescer.

A demanda por capacidade computacional continua relevante, mas os investidores estão reavaliando quanto desse crescimento futuro já estava incorporado aos preços das ações e quais empresas poderão transformar a expansão tecnológica em resultados financeiros consistentes.

A queda confirma a existência de uma bolha?

O termo bolha financeira costuma ser utilizado quando os preços de determinados ativos passam a depender de expectativas de valorização que não encontram sustentação proporcional nos resultados econômicos.

A dificuldade está em identificar esse desequilíbrio enquanto o mercado ainda atravessa um período de expansão, especialmente em setores que passam por transformações tecnológicas significativas.

A valorização das empresas de inteligência artificial se apoia em investimentos efetivos e em uma demanda crescente por infraestrutura. Ao mesmo tempo, parte das expectativas de rentabilidade depende de projeções para um mercado cuja dimensão futura ainda é incerta.

A queda de novembro demonstrou a sensibilidade dessas avaliações a mudanças nas condições econômicas e regulatórias. O Nasdaq entrou em território de correção, expressão utilizada quando um índice acumula perda superior a 10% em relação a um pico recente.

Essa classificação, entretanto, descreve o comportamento dos preços e não determina, por si só, a existência ou o rompimento de uma bolha.

No dia 6 de novembro, as ações de empresas de tecnologia apresentaram uma recuperação parcial, em um movimento que mostrou como o mercado ainda está ajustando suas expectativas.

Analistas consultados pela imprensa financeira divergiram sobre o significado das quedas, com avaliações que vão desde uma reação excessiva a fatores políticos até o início de um período mais prolongado de revisão dos preços.

O que pode acontecer nos próximos meses

A continuidade da desvalorização dependerá, em parte, de como as restrições à construção de data centers avançarão nos Estados Unidos.

Caso novos projetos enfrentem atrasos significativos, fornecedores de equipamentos e empresas que dependem da expansão dessa infraestrutura poderão precisar revisar suas expectativas de receita.

Os próximos resultados financeiros das grandes companhias de tecnologia também terão importância para essa avaliação.

Investidores deverão acompanhar se o crescimento das receitas relacionadas à inteligência artificial está se aproximando do ritmo das despesas necessárias para desenvolver e operar os sistemas.

A recuperação parcial observada em 6 de novembro não elimina essas incertezas, assim como a queda do dia anterior não permite concluir que um colapso do setor seja inevitável.

Há diferenças relevantes entre as condições financeiras das grandes empresas consolidadas e as de companhias menores, especialmente aquelas que dependem de novas rodadas de financiamento para manter seus projetos.

O movimento recente indica que o mercado passou a exigir maior clareza sobre a viabilidade econômica de investimentos que, durante boa parte do ciclo de expansão, foram sustentados por expectativas elevadas de crescimento.

Ainda é cedo para afirmar que a bolha da inteligência artificial está estourando. O que os acontecimentos de novembro demonstram é uma revisão mais rigorosa das expectativas financeiras do setor, em um momento no qual sua expansão também passou a enfrentar incertezas políticas.

A evolução das ações dependerá da capacidade das empresas de demonstrar resultados compatíveis com os investimentos realizados e das condições que determinarão a continuidade da expansão da infraestrutura de inteligência artificial.

* Zé Lima é fundador da CRIIA e da boo .