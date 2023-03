Hub do sono chega a 35 mil farmácias brasileiras

Por Bússola

A SleepUp avança uma importante etapa em seu processo de aceleração e democratização do acesso à saúde do sono. A startup passa a disponibilizar a terapia digital do sono para mais de 35 mil farmácias brasileiras. O ganho de escala tornou-se possível a partir da parceria com a ePharma, que oferece planos de benefícios em medicamentos.

Com a novidade, as farmácias que compõem a rede de credenciadas da ePharma poderão incorporar automaticamente o Hub do Sono aos sistemas de descontos e convênios que oferecem a seus clientes, bastando um único termo de aceite. Os pacientes, por sua vez, ganham um aliado no combate a um dos problemas mais crônicos e silenciosos da saúde nacional – mais de 73 milhões de brasileiros convivem com a insônia e outros distúrbios do sono, segundo a associação brasileira do setor.

“Nossa solução vai ao encontro da jornada que o varejo farmacêutico vem trilhando para se tornar um polo de serviços de atenção primária à população. E os brasileiros terão a oportunidade de acessar a jornada completa de distúrbios do sono, desde o diagnóstico domiciliar até o tratamento de insônia e apneia, juntamente com nossa terapia digital inovadora, aprovada pela Anvisa e com resultados atestados”, destaca a sócia e cofundadora Renata Redondo Bonaldi. Evidências clínicas da startup, publicadas internacionalmente, comprovam a melhora nos quadros de insônia e maior eficácia e segurança do tratamento medicamentoso.

“Essa parceria contribui para o posicionamento da epharma, que busca ser muito mais do que uma plataforma de benefícios de medicamentos, e sim um elo que oxigena o ecossistema que impulsiona a saúde das pessoas. A SleepUp, com o Hub do Sono, traz uma solução digital que atende uma grande demanda e nos faz reinventar o PBM. A epharma tem orgulho de estar à frente dessa iniciativa, sendo pioneira no mundo nesse modelo de terapia digital para PBM”, diz Wilson de Oliveira, diretor de Negócios e Operações da epharma.

Como funciona a terapia digital do sono na farmácia?

O cliente da farmácia poderá adquirir os produtos e serviços diretamente no caixa da farmácia, após uma avaliação clínica farmacêutica na plataforma do Hub do Sono, ou por meio da abordagem farmacêutica no balcão. O cliente, então, receberá o código promocional e instruções de forma eletrônica, por e-mail ou WhatsApp, e iniciará a jornada terapêutica no aplicativo. Ele terá o direcionamento de qual produto é o mais indicado, entre as oito ofertas de planos existentes, incluindo também o pré-diagnóstico domiciliar do sono, nos casos de suspeita de apneia.

Disponível via app, configurado para Android e iOS, a terapia digital do sono utiliza protocolos clínicos para auxiliar no tratamento e prevenção da doença crônica. Propõe abordagem integrada e personalizada, com a utilização de terapia cognitivo-comportamental (TCC) e terapia cognitiva baseada em mindfulness.

Todas as funcionalidades da plataforma são recomendadas por especialistas, psicólogos e médicos do sono. Dentro do app, os pacientes encontram protocolos clínicos de terapia cognitivo-comportamental para insônia, mindfulness, diário do sono, diário de apneia e gestão medicamentosa, dicas de estilo de vida, músicas e meditações guiadas, orientações personalizadas, testes clínicos, anamneses, relatórios de métricas, e toda a jornada do exame domiciliar, telemedicina, telemonitoramento de terapia respiratória, incluindo a opção de integração com CPAP, e outros dispositivos.

Rápido avanço da startup

Criada no fim de 2019 por Renata e pela irmã Paula Redondo, a SleepUp vem registrando uma rápida e consistente evolução após atrair mais de R$ 4 milhões em aportes e incentivos de fomento de inovação, e receber premiações de empreendedorismo e inovação como 100 startups to watch em 2022 e primeiro lugar no prêmio de inovação do Grupo Fleury. A plataforma já está disponível em aproximadamente 120 lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além disso, uniu-se em meados do ano passado ao ecossistema da Farma Ventures, venture builder dedicada ao desenvolvimento de startups com soluções para as farmácias.

“E a partir da presença mais efetiva em farmácias e de parceiros consolidados como a epharma, conseguiremos avançar em convênios com empresas e planos de saúde, por meio da criação do programa de benefícios Clube do Sono, posicionando o sono como um pilar importante de bem-estar dentro do mundo corporativo”, diz Renata.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Brasil teve aproximadamente 4 milhões de CNPJs abertos em 2022

FDC exporta metodologia de pesquisa para escola de negócios do Marrocos

Ageless: Fortaleça seu networking e a marca profissional