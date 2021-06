Home Agent abre 60 novas vagas para trabalho remoto

Por Bússola

A Home Agent, primeira operação de atendimento do Brasil baseada totalmente em home office, abriu 60 novos postos de serviço desde o início de junho. Todas as novas posições são em modelo home office e com contratos de trabalho CLT. Em maio, a empresa contratou 80 profissionais. O aumento do quadro de pessoal, na área de atendimento a clientes, está relacionado com a chegada de novos clientes à empresa.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, a Home Agent passou a não só terceirizar o atendimento como também a ajudar empresas a fazerem a transformação de sua operação própria de atendimento in loco para o formato home office com sua metodologia, processos, infraestrutura e recrutamento de profissionais com perfil adequado para a modalidade. Todas as vagas estão disponíveis no site da empresa.

Criada há dez anos, a Home Agent é uma startup que está no ecossistema do CUBO e do Inovabra. Foi a primeira no Ranking 100 Open Startups por dois anos consecutivos na categoria de Customer Service – 2019 e 2020. Em 2020 figurou na lista das 100 Startups to Watch da PEGN e também foi listada como Rising Star pela ISG Provider Lens, no quadrante de Digital Operations para Contact Centers no Brasil.

