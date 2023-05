Greenpark anuncia rebranding da marca com foco em conteúdo digital

A Greenpark – antes conhecida como Green Park Content – anuncia o rebranding de sua marca com foco em conteúdo digital, tecnologia e performance para ajudar mais empresas a explorarem seu propósito por meio da abordagem omnichannel orientada por dados. A intenção é explorar ferramentas de inteligência artificial para aumentar o engajamento entre consumidores e marcas.

A diversificação criativa e estratégica da Greenpark agora se estende ao que há de mais moderno dessa tecnologia. A oferta de “Generative AI” aprimora a produção de conteúdo enquanto oferece economia de tempo e custos para os clientes. Ao casar tecnologia de marketing de ponta com experiência humana, a Greenpark consolida seu status como pioneira em criação de conteúdo para marcas.

Como a tecnologia melhora a marca?

“A eficiência operacional que a IA traz em nossas atividades diárias significa que temos grandes resultados na velocidade, assertividade e produtividade da equipe. Isso proporciona ganho de tempo para trabalhar na evolução e no crescimento do negócio. Nosso potencial e impacto são elevados com o uso de ferramentas, e a IA passa a ser outro ponto de evolução em nosso negócio principal", completa Rodrigo Ribeiro, diretor-geral Latam na Greenpark.

A Greenpark está criando uma divisão dedicada de insights integrada com sua experiência em Search Engine Optimization (SEO), para conduzir estratégias impactantes em pesquisas e redes sociais com o objetivo de se aprofundar na identificação das audiências de diferentes plataformas.

Por fim, o foco e os recursos do braço de tecnologia da agência foram fortalecidos para incluir sites headless ultrarrápidos (aqueles que permitem o gerenciamento de conteúdos em diferentes plataformas de forma mais ágil) para uma experiência de nível superior das conexões entre marcas e consumidores.

Com conteúdo omnichannel como foco central, a empresa entende que esse movimento foi inspirado por seu portfólio de hubs de conteúdo de marcas. Exemplos disso podem ser vistos nos cases All Things Hair para a Unilever, Cada Casa Um Caso, da Reckitt e o Portal Vet de Royal Canin.

Presentes no Brasil, esses projetos têm impacto significativo no valor da marca. No caso do All Things Hair (disruptor no mercado de beleza que atende 11 mercados em seis idiomas diferentes), várias das plataformas gerenciadas geraram Click Through Rate (CTR) de 30% a 40% para links de produtos contribuindo diretamente com as vendas.

“Em 2023, a proposta do rebranding da Greenpark é fortalecer a vantagem competitiva. Ao aprimorar nossa experiência criativa, estratégica e técnica, vamos ajudar mais marcas a viver seu propósito por meio dos canais digitais para gerar engajamento de qualidade com os consumidores, conversões mais altas e atingir objetivos comerciais”, diz Sven Lung, fundador e CEO da Greenpark.

Ele ainda completa que as marcas que conseguem isso constroem relações de consumo mais profundas, mais fortes e de maior qualidade. Isto se traduz em resultados: ação, conversão, alto desempenho e satisfação do cliente.

A Greenpark foi fundada em 2015 para transformar algumas das empresas mais importantes do mundo em especialistas de conteúdo. Seu core business é voltado para os conteúdos orientados às necessidades dos clientes das marcas, tanto nos mecanismos de busca quanto nas redes sociais, capturando os interesses das audiências e fornecendo soluções para seus desafios.

Com mais de 100 hubs de conteúdo de marca sob sua gestão, a Greenpark ultrapassa 200 milhões de sessões orgânicas por ano, gerando até 5x mais Return Over Investment ou retorno sobre o investimento (ROI), poupando às empresas milhões em mídia paga.

