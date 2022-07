Grande Prêmio se junta à vertical de automobilismo da One Big Media

A One Big Media e a LiveSports trouxeram para sua plataforma de esportes o Grande Prêmio, a maior plataforma de notícias automobilística e de Fórmula 1 da América Latina. A união das mediatech foi responsável pelo lançamento de um projeto e conteúdo vertical que está reunindo canais do esporte a motor do Brasil. A estreia da vertical aconteceu com uma das maiores referências do segmento no Brasil, Reginaldo Leme.

“Era impossível dizer não para a proposta que One Big Media e LiveSports fizeram ao Grande Prêmio. A capacidade de ambas em gerar impulsionamento e bons projetos não só fizeram com que o GP incluísse seu canal principal, mas o segundo canal e também o do mercado hispano falante dentro desta parceria, além de outras frentes que estamos abrindo. Estou ansioso e empolgado pelos próximos passos”, afirma Victor Martins, CEO do GP.

Com isso, a vertical agora tem o principal jornalista e o principal site de notícias de automobilismo do país. Além disso, o GP tem uma forte atuação no YouTube, com uma grade robusta de programação ao vivo.

“Acompanho o Grande Prêmio desde os primeiros passos, ainda nos anos 1990. Ao longo desses anos, os jornalistas do GP construíram uma trajetória admirável de consolidação e de respeito, com vários furos de reportagem que alcançaram repercussão internacional. É um orgulho enorme tê-los no nosso grid de largada”, afirma Fábio Seixas, diretor de Conteúdo da LiveSports.

A vertical de automobilismo já nasce relevante em números de canais, em possibilidade de geração de receita e no impacto junto ao mercado de produtos.

Com mais de 120 canais estruturados, um número superior a 400 milhões de views de conteúdo ao mês, 12 bilhões de visualizações acumuladas e mais de 70 milhões de inscritos em seus canais, a One Big Media registrou margem de lucro líquido consolidada de 30,14%, triplicando seu faturamento com base no exercício de 2021.

“A maior fonte de notícias para o universo da Fórmula 1 é o GP. Esse novo ativo que estamos trazendo vem para reforçar ainda mais a nossa vertical de automobilismo, indo ao encontro da nossa estratégia de ser o maior grupo digital de criação de conteúdo e de informação sobre automobilismo do Brasil”, diz Leo Soltz, CEO da One Big Media.

