Getnet retira 4.3 milhões de peças de plástico nas bobinas de papel

Mirando garantir mais práticas de ESG na indústria de meios de pagamento, a Getnet Brasil, empresa de tecnologia do grupo global PagoNxt, anuncia a retirada dos plásticos utilizados nas bobinas de suas máquinas. A instituição é pioneira no mercado com esta iniciativa e já conta com cerca de 4.3 milhões de bobinas sustentáveis, produzidas em parceria com a Regispel, fornecedora líder em suprimentos para diferentes equipamentos.

Agora, com o novo processo, as bobinas de papel disponibilizadas pela Getnet passam a vir enroladas nelas mesmas, dispensando a utilização dos tubetes de plástico utilizados até então para embobinar a peça. No momento, 75% das bobinas entregues pela Getnet aos seus clientes são deste novo modelo sustentável. A Expectativa é de que em abril 100% dos cilindros distribuídos já estejam sem o suporte de plástico. Mas não para por aí. Ainda no mês que vem, todos os papeis emitidos pelas maquininhas serão livres de componentes químicos. Essa novidade será possível graças a um processo tecnológico para a retirada da química do papel, conhecido como BPA Free, ou seja, a ausência do composto BPA ou Bisfenol-A, muito utilizado na produção de plásticos.

Com estas iniciativas, a Getnet já deixou de produzir 10 toneladas de plástico e mais de 85 mil km de papel já foram produzidos com BPA Free. “Para o nosso avanço em ESG, é fundamental o envolvimento de nossa cadeia de fornecedores nesta mentalidade de reduzir o impacto provocado pela operação. Neste sentido, provocamos nossos principais distribuidores a pensarem soluções mais sustentáveis para continuarmos reduzindo os resíduos gerados. Estamos focados em continuar avançando para termos uma operação cada vez mais sustentável e eficiente”, pontua André Parize, vice-presidente de Finanças e ESG da Getnet Brasil.

André compartilha que o principal propósito com iniciativas como essas é o de tornar a Getnet uma referência para os demais players e assim estimular toda indústria a ter um movimento forte com a sustentabilidade. “Queremos fomentar o mercado de meios de pagamento para que pensem não somente na produção das soluções mais disruptivas ao consumidor, mas como elas impactarão o futuro dessas pessoas, com um olhar social e de menor impacto ambiental”, afirma.

Para Giancarlo Pizzutto, Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Regispel, “oferecer um suprimento cada vez mais alinhado a preservação do meio ambiente sempre foi um dos principais objetivos da Regispel. Para isso não medimos esforços e elegemos a Getnet para iniciarmos este desafio no 2º semestre de 2022. A partir de agora, temos um suprimento 100% reciclável e de acordo com as melhores práticas de ESG das indústrias de meio de pagamento.”

Plano de sustentabilidade

No segundo semestre de 2022, em uma ação pioneira no mercado nacional de adquirência, a Getnet lançou a primeira máquina de cartão fabricada com peças recicladas de resíduos de equipamentos descartados. Até o início de março, cerca de meio milhão de equipamentos com componentes reciclados já estavam em circulação.

