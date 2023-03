LIVE! apresenta esforços para um mundo mais sustentável na moda

A LIVE!, marca nacional de activewear criada por Joice e Gabriel Sens, acaba de lançar seu relatório de sustentabilidade, o LIVE! Future, em que apresenta suas práticas e pesquisas que impulsionam mudanças sustentáveis. Sustentado por quatro pilares: progress, people, planet e product, o relatório apresenta altas porcentagens como: 100% dos resíduos têxteis encaminhados para reciclagem (progress); 75% da produção feita internamente, seguindo os requisitos mais rigorosos de condições de trabalho justas, de acordo com o código de conduta da marca (people); 62% de economia de água nos processos ecológicos de tinturaria de tecidos (planet); 30% dos materiais utilizados nas coleções foram mais responsáveis (product).

Há 21 anos no mercado, a LIVE!, a marca assumiu em 2022 um compromisso de longo prazo para garantir que a empresa e cultura estejam enraizadas na diversidade, equidade, inclusão e antirracismo.

Para garantir que o futuro do planeta não seja afetado por suas peças, a marca está comprometida em tornar seus processos mais responsáveis, desde a fabricação até a escolha dos materiais e embalagens. Pensando no impacto que causa, a LIVE! utiliza o método de estamparia digital desde 2013, uma tecnologia limpa que estará presente na Coleção Terra que será lançada em abril, composta pela nova matéria-prima exclusiva Fit Green, com as tecnologias sustentáveis e brasileiras Lycra EcoMade e SensilEcoCare, feita de fibras recicladas, em ciclo fechado com baixo uso de água e luz e garantindo baixa emissão de CO₂.

“A sustentabilidade é um caminho que decidimos trilhar desde a fundação da marca. Estamos trabalhando para fazer a nossa parte da melhor maneira que conseguimos, construindo um ecossistema de produção ética, que cria produtos de alta qualidade, de baixo impacto e duradouros. Este relatório mede os nossos esforços e conquistas de 2022 e os desafios que temos para buscar um futuro melhor", diz Joice Sens, fundadora e diretora criativa da LIVE!.

Focando no futuro com objetivos em longo prazo, a LIVE! busca ir além da sustentabilidade e adota medidas urgentes para restaurar a saúde e o meio ambiente. Para isso continua fazendo melhorias inteligentes em seus produtos e na fabricação dos mesmos. Enquanto cumpre o seu compromisso de cuidar do meio ambiente e de seus colaboradores, a empresa quer inspirar seus consumidores a terem uma vida mais ativa, saudável e feliz por meio de nossas roupas, contribuído para essa jornada responsável.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

ESG e o farol para as mudanças que não podem mais tardar

Movimento levanta hashtag em prol da preservação de água

ESG mergulha no turismo para preservar paraísos e fortalecer o setor