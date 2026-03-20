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Gestão Sustentável: uma mudança de paradigma na gestão de riscos

Especialistas apontam que o Plano Clima transforma o papel das empresas de coadjuvantes a protagonistas da execução

Empresas buscam alinhar estratégias ao Plano Clima para garantir competitividade (Bongkod Worakandecha/Getty Images)

Empresas buscam alinhar estratégias ao Plano Clima para garantir competitividade (Bongkod Worakandecha/Getty Images)

Danilo Maeda
Danilo Maeda

Diretor-geral da Beon - Colunista Bússola

Publicado em 20 de março de 2026 às 13h00.

O Plano Clima, que entra agora em sua fase decisiva de implementação, deve ser entendido, no contexto da gestão para a sustentabilidade, como um "mapa da mina" para o setor privado.

Ao consolidar as metas da nossa Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), que prevê uma redução de até 67% das emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, o plano estabelece as coordenadas para o que será a economia do país nos próximos anos.

Essa movimentação certamente irá implicar em transformações profundas. Historicamente, o debate climático foi visto por muitos gestores como uma agenda de conformidade ou, na melhor das hipóteses, de gestão de riscos.

No entanto, a estrutura do Plano Clima — que agora inclui estratégias transversais conectando mitigação e adaptação — sinaliza uma mudança de paradigma. O papel do setor privado deixa de ser o de um coadjuvante que "evita danos" para se tornar o protagonista da execução.

Oportunidades na economia de baixo carbono

A transição para uma economia de baixo carbono exige investimentos massivos em infraestrutura, energia limpa, agricultura de baixo carbono e soluções baseadas na natureza.

Para as empresas, a oportunidade reside na capacidade de traduzir complexidades climáticas em valor econômico. O plano prevê mecanismos para ampliar a oferta de financiamento, como o Fundo Clima e plataformas de investimentos verdes.

Essas iniciativas buscam atrair capital para projetos que demonstrem viabilidade técnica e impacto positivo mensurável. Aqueles que souberem alinhar suas estratégias de negócio a esses eixos de atuação terão acesso a condições de crédito mais favoráveis.

Além disso, estarão preparados para novos mercados que, cada vez mais, penalizam produtos e serviços com alta pegada de carbono.

Sustentabilidade como inteligência de mercado

Nesse cenário, a gestão para a sustentabilidade torna-se uma ferramenta de inteligência de mercado. Conciliar o impacto socioambiental com a criação de valor econômico é cada vez mais uma necessidade estratégica.

O desafio da implementação é grande, mas a recompensa para as organizações que liderarem essa transformação será a construção de uma resiliência única. Isso as tornará protagonistas em um mundo onde a sustentabilidade é a nova regra do jogo.

 

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