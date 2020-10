Investidores em busca de negócios de impacto e créditos de carbono

O impacto das empresas na sociedade será tema de dois debates online, hoje. O grupo TBLI realiza sua conferência anual, cujo tema será os investimentos socioambientais e de impacto. Entre os palestrantes, estará Robert Rubinstein, fundador do TBLI e pioneiro nas discussões sobre ESG (meio ambiente, social e governança, na sigla em inglês).

Na mesma linha, a gestora Rio Bravo faz uma live, em seu canal do Youtube, com o tema ESG na gestão de fundos de investimento. O debate terá a participação de Rafael Gersely, especialista em finanças sustentáveis da Sitawi, organização sem fins lucrativos que auxilia empresas, investidores e fundos filantrópicos a desenvolver produtos financeiros.

Além de Lowery, também participam Gustavo Fontenele, coordenador de finanças verdes do Ministério da Economia, Gleice Donini, superintendente de sustentabilidade da B3, e Fabio Alperowitch, fundador da gestora Fama.

Relatório ESG

A sigla ESG tomou de assalto o mercado financeiro nos últimos 12 meses. Esse modelo de atuação representa uma nova maneira de analisar empresas e investimentos, tendo como base o impacto socioambiental gerado pela atuação empresarial.

O problema é que o conceito ainda gera dúvidas no investidor. Afinal, como é possível proteger o meio ambiente, reduzir as desigualdades sociais e, ainda por cima, ganhar dinheiro? O papel das empresas, no final do dia, não é dar retorno ao acionista? É justamente essa concepção de que o lucro vem em primeiro lugar que o conceito ESG busca desconstruir.

Para facilitar a vida do investidor nesse processo de quebra de paradigmas, a EXAME Research, a casa de análises de investimentos da EXAME, lançou seu primeiro relatório ESG. Com o título de “Quem Você Quer Ter como Sócio”, o trabalho apresenta um perfil do conceito abordando cada aspecto do ESG.

“Queremos ajudar as pessoas a investir de acordo com seus princípios e as empresas a avançar na agenda de sustentabilidade”, afirma Renata Faber, analista ESG da Research. “Escutamos muito falar sobre ESG nos últimos meses e queremos abordar esse assunto de forma didática. O que é relevante em cada setor? O que é importante dentro de cada ´letra´?”

O relatório está disponível no site da EXAME Research.