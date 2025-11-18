COP30: Japão anuncia US$ 1 bi para restaurar pasto degradado no Brasil

O Japão anunciou nesta terça-feira, 18, um acordo de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões na cotação atual) para financiar projetos de recuperação de pastagens degradadas no cerrado brasileiro. O financiamento será feito por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).

Segundo o anúncio, metade desse valor (US$ 500 milhões) será liberado já em 2026, enquanto a outra parcela será disponibilizada em 2027. O anúncio foi feito na Agrizone, durante a COP30.

Segundo a Embrapa, que integra o projeto, quatro eixos estratégicos serão considerados na parceria: fortalecimento da resiliência climática, apoio a pequenos e médios produtores rurais, aumento da segurança alimentar e expansão do acesso à energia sustentável.

O financiamento faz parte do Programa Caminho Verde, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com foco nos investimentos voltados para a conversão de áreas degradas para a produção de alimentos.

Dados do Mapa mostram que, atualmente, o Brasil possui cerca de 280 milhões de hectares destinados à agropecuária, dos quais 165 milhões são pastagens, sendo que aproximadamente 82 milhões de hectares estão em algum grau de degradação.

A proposta do programa é a recuperação de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade ao longo dos próximos dez anos, convertendo essas áreas em terras agricultáveis de alto rendimento, sem a necessidade de desmatamento.

O financiamento integra o Programa Caminho Verde, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), voltado a investimentos para a conversão de áreas degradadas em zonas produtivas para alimentos.

A iniciativa integra a carteira de financiamento do Ministério da Fazenda, por meio do Eco Invest Brasil — parte do plano Novo Brasil —, criado para impulsionar investimentos privados sustentáveis e atrair capital externo para projetos de longo prazo, oferecendo instrumentos de proteção contra a volatilidade cambial.

Pastagens degradadas

Na segunda-feira, 17, o Mapa anunciou o primeiro aporte de recursos, da ordem de R$ 30 bilhões, para o Programa Caminho Verde, também voltado à conversão de áreas degradadas para a produção de alimentos.

O programa será financiado por bancos, com juros abaixo dos praticados pelo mercado — entre eles Banco do Brasil, BNDES, BTG, Itaú e Caixa Econômica Federal.

Os recursos começarão a ser acessados a partir de 2026 e contam com a parceria do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Fazenda — a meta inicial é recuperar cerca de 1,3 milhão de hectares nesta primeira rodada.