Com mais pessoas morando sozinhas, listas de 'Open House' crescem na Camicado

Celebrar a mudança para uma casa nova nunca movimentou tantas listas de presentes. Dados da Camicado obtidos pela EXAME mostram que o chamado Open House já representa 16,8% das mais de 52 mil listas criadas na plataforma entre 2024 e 2025.

Embora os casamentos ainda liderem, com 53,7% do total, 46,3% das listas já são destinadas a outras celebrações. Além do Open House, o Chá de Cozinha aparece logo em seguida, com 16,4%.

Mudança no comportamento do consumidor

Para Paula Andrade, vice-presidente de Negócios Especializados da Lojas Renner S.A., os dados reforçam uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro. A conquista de um novo lar agora é tão celebrada quanto outras datas tradicionais.

“Acreditamos que esse crescimento está diretamente ligado à maior valorização do lar como espaço de identidade, conforto e bem-estar. Nos últimos anos, os consumidores passaram a investir mais na criação de ambientes que reflitam seu estilo de vida e sua personalidade, ao mesmo tempo em que buscam celebrar conquistas de forma mais intimista”, analisa a executiva.

O novo comportamento de consumo também acompanha transformações sociais mais amplas. De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de brasileiros que moram sozinhos chegou ao recorde de 15,6 milhões em 2025. Ou seja, 19,7% de todos os domicílios do país têm apenas um morador.

Adaptação às mudanças

Andrade destaca que, para acompanhar a mudança no consumo, a Camicado reformulou sua plataforma de listas de presentes. [grifar]A ferramenta passou a integrar lojas físicas, canais digitais e WhatsApp em uma experiência omnicanal e utiliza inteligência artificial para recomendar produtos de acordo com cada tipo de celebração.

Segundo a empresa, uma lista criada para um Open House recebe sugestões diferentes de uma lista de casamento ou de Chá de Cozinha, com base no perfil da ocasião e no comportamento observado na plataforma.

“A IA ajuda quem cria a lista a descobrir produtos relevantes e montar uma seleção mais completa. Para quem presenteia, ela reduz dúvidas e facilita a escolha de itens que realmente façam sentido para cada ocasião”, explica Andrade.

A executiva também destaca que o consumidor quer uma jornada simples, seja para quem vai criar a lista, seja para quem vai presentear.

“Criamos uma experiência mais flexível, personalizada e alinhada às novas formas de consumo e celebração observadas entre os brasileiros”, reforça.

Diferentes fases da vida

Para a companhia, o crescimento do Open House deve continuar nos próximos anos. A expectativa é que outras ocasiões ligadas ao lar também ganhem relevância, como a mudança para a primeira casa, reformas, aniversários voltados ao ambiente doméstico e até a aquisição de uma segunda residência.

“O consumidor está cada vez mais aberto a substituir o presente tradicional por algo que tenha utilidade real e faça sentido para o seu momento de vida. Esse comportamento amplia significativamente as possibilidades para as listas de presentes”, afirma a executiva.

Para os próximos anos, Andrade acredita que a personalização da experiência será ainda mais importante.

“Vamos seguir fortalecendo a integração entre os diferentes canais e aplicando IA sempre que necessário para aprimorar ainda mais as recomendações e tornar a jornada do cliente mais fluida”, finaliza.