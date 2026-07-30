Gás nacional, infraestrutura e mercado: o debate sobre Gas Release

Gás Nacional
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Publicado em 30 de julho de 2026 às 18h00.
William França – Diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, Engenheiro Químico e Advogado.
O Brasil vive um momento importante. Tem a oportunidade de transformar o gás natural produzido no país em uma fonte de competitividade industrial e menor dependência de importações. Essa jornada não começou agora. É resultado de investimentos em tecnologia, infraestrutura e em projetos complexos para aproveitar melhor os recursos nacionais.
Durante muito tempo, as importações foram essenciais para formar o mercado brasileiro de gás. O país contou com o gás da Bolívia e com terminais de regaseificação de GNL importado, investimentos importantes para garantir o suprimento em momentos decisivos. Mas reduzir a dependência de importações e ampliar a produção nacional seguem sendo os principais desafios para o setor de gás no Brasil.
Nesse sentido, investimentos da Petrobras têm sido feitos para reduzir a exposição do país às importações, por meio de projetos capazes de levar volumes expressivos de gás nacional ao mercado. Os gasodutos Rota 3 e Raia, no litoral fluminense, e as duas plataformas de Sergipe Águas Profundas (SEAP I e II), na costa de Sergipe, somam mais de 55 MMm³/dia de capacidade em novos projetos voltados ao gás natural. Para efeito de comparação, o mercado brasileiro consumiu, em média, 54,7 MMm³/dia na malha integrada de gasodutos em 2025, segundo os dados mais recentes do boletim mensal do Ministério de Minas e Energia (MME).
Com a entrada do novo gasoduto Rota 3 e da nova Unidade de Processamento de Gás Natural do Complexo Boaventura, as ofertas nacionais ao mercado cresceram de forma concreta, alcançando 39 MMm³/dia no 1º trimestre de 2026.
Na prática, cada molécula de gás nacional que chega ao mercado significa menos vulnerabilidade externa, mais previsibilidade para a indústria e mais soberania para o país.
Agora, é importante que a discussão para o futuro da indústria seja pautada em aspectos estritamente fáticos e técnicos. Projetos da magnitude de SEAP — com previsão de dois FPSOs, construção e interligação de 32 poços e implantação de um gasoduto de escoamento com cerca de 134 km de extensão — só foram viabilizados em razão do marco legal e regulatório vigente. Mudanças legais ou regulatórias podem colocar em risco o futuro desses projetos e, consequentemente, a trajetória de crescimento, competitividade e sustentabilidade da indústria de gás no Brasil.
Essa trajetória ocorre ao mesmo tempo em que o mercado de gás vem se abrindo e ganhando novos participantes. A Lei do Gás de 2021 ampliou a presença de consumidores livres e de novos supridores. Segundo informações recentes, o Brasil já conta com cerca de 15 MMm³/dia consumidos pela indústria no ambiente livre, sendo mais da metade do total consumido por esse segmento, apenas cinco anos após a abertura.
Pelo lado da oferta, a transformação também é clara. O país já conta com mais de 30 supridores concorrentes, incluindo produtores onshore e offshore, importadores, comercializadores e até empresas criadas pelos consumidores.
Diante desse cenário, é preciso reconhecer que o Brasil já avançou muito na abertura do mercado de gás. O objetivo agora não é criar concorrência de forma artificial, por meio da redistribuição obrigatória de volumes já existentes. O desafio é ampliar a oferta real de gás nacional, consolidar a infraestrutura, viabilizar novos projetos e reduzir a dependência de importações. Por isso, o debate sobre Gas Release exige cautela.
Soberania energética não se constrói com atalhos regulatórios nem com soluções importadas de realidades diferentes. Ela se constrói com investimento, infraestrutura, tecnologia, previsibilidade e produção nacional.
O que está em jogo é a escolha do caminho a seguir: manter uma trajetória de fortalecimento da produção nacional e da competitividade e de redução das importações — ou interromper essa jornada para redistribuir o gás que já existe, em vez de criar condições para produzir o gás que ainda virá.