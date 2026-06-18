ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGO SITE YPÊ
LOGO SITE COPASA
LOGO SITE COCA COLA FEMSA
LOGO SITE AFYA
LOGO SITE PEPSICO

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Nescafé ultrapassa metade do café global com agricultura regenerativa e acelera trabalho justo

Em parceria com a OIT, Nestlé afirma que integrou os direitos humanos à estratégia de sustentabilidade, com foco em geração de renda e resiliência das comunidades

Sistemas agroflorestais, manejo do solo e diversificação de cultivos estão entre as práticas promovidas pelo Nescafé Plan para aumentar a resiliência da produção de café (Divulgação)

Sistemas agroflorestais, manejo do solo e diversificação de cultivos estão entre as práticas promovidas pelo Nescafé Plan para aumentar a resiliência da produção de café (Divulgação)

Sofia Schuck e César H. S. Rezende

Publicado em 18 de junho de 2026 às 16h15.

Última atualização em 18 de junho de 2026 às 16h39.

O café que chega às xícaras ao redor do mundo está cada vez mais exposto a um sistema agrícola sob pressão.

Eventos climáticos extremos como secas, lavouras com baixa produtividade e a instabilidade de renda entre produtores desafiam uma cadeia que movimenta bilhões globalmente e sustenta milhões de famílias no campo.

É nesse contexto que o Nescafé anunciou que ultrapassou um marco em 2025: mais da metade (53%) do grão de café global passou a vir de fazendas que adotam práticas de agricultura regenerativa.

O avanço marca a expansão do Nescafé Plan, programa da gigante Nestlé voltado à transformação da cadeia do café, que combina adaptação climática, aumento da produtividade e mudanças nas condições de trabalho.

Em expansão, a iniciativa conta com produtores em 15 países e mais de 100 mil agricultores capacitados em boas práticas agrícolas, de gestão e temas sociais, além da atuação de mais de 1.600 agrônomos e equipes de campo.

Mas a transformação na cadeia do café não se limita ao impacto ambiental. Pensando nisso, a companhia suíça acaba de lançar uma parceria no Brasil com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para integrar os direitos humanos à estratégia de sustentabilidade, com foco em geração de renda e resiliência das comunidades produtoras do grão.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 18, executivos da companhia afirmaram que a integração entre clima e o pilar social passou a ocupar papel central na agenda da matéria-prima, diante das pressões crescentes provocadas pelas mudanças climáticas, volatilidade dos preços e envelhecimento das lavouras.

“Meios de vida resilientes, rendas mais estáveis e comunidades mais fortes ajudam a reduzir os fatores que estão na origem de desafios sociais e humanos”, disse Yann Wyss, diretor global de Assuntos Públicos da Nestlé.

++ Leia mais: Do chocolate ao café, a aposta bilionária de gigantes de alimentos em agricultura regenerativa

Antes de chegar ao Brasil, o projeto foi implementado no Vietnã e na Indonésia. No Vietnã, o programa gerou resultados positivos: alcançou cerca de 22 mil produtores e 83% das 460 fazendas passaram a utilizar contratos formais de trabalho.

Regeneração como resposta

Do ponto de vista climático, o avanço da agricultura regenerativa envolve práticas como sistemas agroflorestais, uso de plantas de cobertura e manejo do solo, com impacto direto na produtividade e na redução de riscos do setor.

No ano passado, o programa também reportou redução de 18,3% nas emissões de gases de efeito estufa associadas ao grão do café em relação a 2018.

A aposta nesse modelo está ligada à própria estrutura da pegada de carbono da companhia. Hoje, cerca de 70% das emissões do grupo estão concentradas nos ingredientes utilizados em seus produtos, o que inclui cadeias como cacau, leite e café.

Além dos ganhos ambientais, a Nestlé afirma que o modelo contribui para diversificação de renda e estabilidade econômica dos produtores, especialmente em regiões mais expostas e vulneráveis a variações climáticas.

Direitos humanos ganham espaço na cadeia

A parceria com a Organização Internacional do Trabalho tem como foco a expansão das ações de trabalho justo na cadeia do café, abrangendo segurança ocupacional, formalização de contratos e fortalecimento de sistemas locais de proteção social.

“Sabemos que melhorias no nível do trabalho são importantes, mas não são sustentáveis sem um ambiente institucional forte, com leis, fiscalização e políticas públicas”, afirmou Ockert Dupper, gerente global do Vision Zero Fund da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Também presente na coletiva, o executivo defendeu que mudanças duradouras dependem da articulação entre empresas, governos e trabalhadores.

A metodologia utilizada no programa inclui ações de treinamento em saúde e segurança ocupacional, com foco em riscos como uso de agroquímicos, ferramentas agrícolas e exposição a condições climáticas extremas.

A partir desse eixo, o objetivo será ampliar o alcance para temas como trabalho infantil, proteção social e recrutamento justo.

A Nestlé e a OIT afirmam que a estratégia tem como objetivo transformar práticas de campo em mudanças estruturais na cadeia de suprimentos, conectando ações locais a políticas públicas e sistemas nacionais de proteção ao trabalhador rural.

No Brasil, o Nescafé Plan reúne mais de 3.800 fazendas em estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, com apoio técnico contínuo e adesão integral à jornada de agricultura regenerativa entre propriedades participantes. O país é tratado como uma das principais frentes de expansão do modelo.

A combinação da regeneração e do fortalecimento de direitos trabalhistas é apresentada como a base de uma estratégia de longo prazo para aumentar a resiliência da cadeia global do café diante das mudanças climáticas e dos desafios sociais. 

  • Tropicália Café: torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos.

    1/7 Tropicália Café: torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos. (Tropicália Café (Bogotá, Colômbia): torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos.)

  • News and Coffee: um lugar de notícias e café em Madri, na Espanha

    2/7 News and Coffee: um lugar de notícias e café em Madri, na Espanha (News and Coffee (Madri, Espanha): um lugar de notícias e café em Madri, na Espanha)

  • Fabrica Coffee Roasters, localizada no Poto, em Portugal: café em um charmoso ambiente

    3/7 Fabrica Coffee Roasters, localizada no Poto, em Portugal: café em um charmoso ambiente (Fabrica Coffee Roasters (Porto, Portugal): café em um charmoso ambiente)

  • Monmouth Coffee Company, em Londres: torra e vende café no varejo desde 1978

    4/7 Monmouth Coffee Company, em Londres: torra e vende café no varejo desde 1978 (Monmouth Coffee Company (Londres, Inglaterra): torra e vende café no varejo desde 1978)

  • Loutsa Torréfacteur, na Passage Jouffroy: cafeteria em uma das mais antigas passagens de Paris, na França

    5/7 Loutsa Torréfacteur, na Passage Jouffroy: cafeteria em uma das mais antigas passagens de Paris, na França (Loutsa Torréfacteur (Paris, França): cafeteria em uma das mais antigas passagens de Paris, na França)

  • Ernesto Cafés Especiais em Brasília: um dos cafés para descobrir na cidade.

    6/7 Ernesto Cafés Especiais em Brasília: um dos cafés para descobrir na cidade. (Ernesto Cafés Especiais (Brasília, DF): um dos cafés para descobrir as quadras da cidade.)

  • Honest Coffee Roasters, em Franklin, nos Estados Unidos: o passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar

    7/7 Honest Coffee Roasters, em Franklin, nos Estados Unidos: o passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar (Honest Coffee Roasters (Franklin, Estados Unidos): o passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasAgronegócio

Mais de ESG

Termelétricas a gás na América Latina: os condicionantes para sua viabilização

A receita do iFood e CUFA para acelerar empreendedores das favelas com tecnologia

Por dentro do museu do Centro Presidencial Obama: mais que monumento, um chamado à ação

O desperdício estava no prato: como a Sodexo cortou 44% das perdas de alimentos em um ano

Mais na Exame

Pop

Fã de suspense? Veja onde maratonar as adaptações de Harlan Coben

Esporte

Ataque, criação e defesa: os melhores da Copa do Mundo até agora

Future of Money

Como investir na SpaceX 24h por dia? Confira 4 opções e descubra a melhor

Carreira

O algoritmo do talento: como a Serasa Experian usa IA para romper com o modelo tradicional de RH