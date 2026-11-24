Criada por quatro amigos de 15 anos, a 4HIM estreia no CIS 2026 com moletons e camisetas que levam mensagens de fé, amor e esperança (4HIM/Divulgação)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07h00.
Bernardo, Ian, Giullia e Lorena, de 15 anos, lançam a 4HIM, marca de moletons e camisetas com mensagens de fé e esperança, entre 26 e 28 de novembro, no CIS 2026, evento de Paulo Vieira no Anhembi. Criada após uma Olimpíada de Empreendedorismo, a marca também planeja encontros e ações sociais.
Eles têm 15 anos, estudam na mesma sala e acreditam que o vestuário pode dizer tudo.
Bernardo, Ian, Giullia e Lorena criaram a 4HIM, marca de moletons e camisetas que estampam mensagens de amor, fé e esperança.
O lançamento oficial acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no CIS 2026, evento do Paulo Vieira que deve reunir cerca de 4 mil pessoas no Anhembi.
O principal objetivo dos sócios é falar com sua geração, que muitas vezes é descrita como ansiosa e hiperconectada, através de frases que acolhem.
"Acreditamos que uma simples frase estampada em uma roupa pode despertar a curiosidade, transmitir esperança ou até ser exatamente aquilo que alguém precisava ler naquele momento", explicam.
A ideia surgiu logo depois de uma Olimpíada de Empreendedorismo na escola. Empolgados com a experiência, os quatro passaram a conversar sobre criar algo próprio.
"Queríamos criar algo que tivesse um significado especial e que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas", contam.
O nome carrega essa história. O "4" representa os quatro amigos que tiraram o sonho do papel; "Him" — "Ele", em inglês — é uma referência à fé que os une.
Juntos, formam o espírito que a marca resume em uma frase: quatro amigos, uma fé, uma marca.
A coleção de estreia traz moletons em cores e estampas variadas, com mensagens como He First Loved Us ("Ele nos amou primeiro"), We Walk by Faith, Not by Sight ("Caminhamos pela fé, não pelo que vemos") e Saved by Grace.
Cada fundador assinou uma peça, e todas vêm com uma etiqueta "Por trás da peça", em que o autor conta por que escolheu aquela mensagem:
O cuidado aparece também nos detalhes: as peças chegam em caixas kraft, acompanhadas das etiquetas escritas pelos próprios fundadores.
A 4HIM quer ir além da arara. Os fundadores planejam encontros, ações sociais e iniciativas para aproximar jovens em torno de valores como amor, empatia e esperança.
O projeto também virou uma escola prática de negócios. "Estamos aprendendo sobre empreendedorismo, responsabilidade, criatividade e trabalho em equipe", afirmam.
Do desenho das estampas à escolha das embalagens e ao conteúdo do Instagram, as decisões são tomadas pelos quatro.
A 4HIM foi criada por Bernardo, Ian, Giullia e Lorena, quatro estudantes de 15 anos que frequentam a mesma sala de aula. Os adolescentes desenvolveram uma marca de moletons e camisetas com mensagens de amor, fé e esperança.
O lançamento oficial da 4HIM está marcado para os dias 26, 27 e 28 de novembro, durante o CIS 2026, evento de Paulo Vieira realizado no Anhembi, em São Paulo. A expectativa apresentada no texto é de cerca de 4 mil participantes.
O número 4 representa os quatro amigos fundadores. Já Him, que significa Ele em inglês, faz referência à fé que une Bernardo, Ian, Giullia e Lorena. O conceito da marca é resumido na expressão quatro amigos, uma fé, uma marca.
A ideia surgiu depois de uma Olimpíada de Empreendedorismo realizada na escola dos quatro estudantes. Após a experiência, Bernardo, Ian, Giullia e Lorena decidiram desenvolver um negócio próprio que tivesse significado e pudesse fazer a diferença na vida das pessoas.
A coleção de estreia reúne moletons com cores e estampas variadas, incluindo He First Loved Us, de Lorena; Fé, de Bernardo; Saved by Grace, de Ian; e Salvação, de Giullia. Cada peça acompanha uma etiqueta personalizada em que o fundador explica o significado da mensagem escolhida.
Os fundadores da 4HIM planejam organizar encontros, ações sociais e iniciativas para aproximar jovens em torno de valores como amor, empatia e esperança. Os quatro também participam das decisões sobre estampas, embalagens e conteúdo do Instagram.