RESUMO ＋ Bernardo, Ian, Giullia e Lorena, de 15 anos, lançam a 4HIM, marca de moletons e camisetas com mensagens de fé e esperança, entre 26 e 28 de novembro, no CIS 2026, evento de Paulo Vieira no Anhembi. Criada após uma Olimpíada de Empreendedorismo, a marca também planeja encontros e ações sociais.

Eles têm 15 anos, estudam na mesma sala e acreditam que o vestuário pode dizer tudo.

Bernardo, Ian, Giullia e Lorena criaram a 4HIM, marca de moletons e camisetas que estampam mensagens de amor, fé e esperança.

O lançamento oficial acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no CIS 2026, evento do Paulo Vieira que deve reunir cerca de 4 mil pessoas no Anhembi.

O principal objetivo dos sócios é falar com sua geração, que muitas vezes é descrita como ansiosa e hiperconectada, através de frases que acolhem.

"Acreditamos que uma simples frase estampada em uma roupa pode despertar a curiosidade, transmitir esperança ou até ser exatamente aquilo que alguém precisava ler naquele momento", explicam.

Quatro amigos, uma fé, uma marca.

A ideia surgiu logo depois de uma Olimpíada de Empreendedorismo na escola. Empolgados com a experiência, os quatro passaram a conversar sobre criar algo próprio.

"Queríamos criar algo que tivesse um significado especial e que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas", contam.

O nome carrega essa história. O "4" representa os quatro amigos que tiraram o sonho do papel; "Him" — "Ele", em inglês — é uma referência à fé que os une.

Juntos, formam o espírito que a marca resume em uma frase: quatro amigos, uma fé, uma marca.

Cada peça tem um autor e um porquê

A coleção de estreia traz moletons em cores e estampas variadas, com mensagens como He First Loved Us ("Ele nos amou primeiro"), We Walk by Faith, Not by Sight ("Caminhamos pela fé, não pelo que vemos") e Saved by Grace.

Cada fundador assinou uma peça, e todas vêm com uma etiqueta "Por trás da peça", em que o autor conta por que escolheu aquela mensagem:

Lorena criou He First Loved Us , sobre a ideia de ser amado antes mesmo de qualquer conquista — a etiqueta termina com "Você é amado".

, sobre a ideia de ser amado antes mesmo de qualquer conquista — a etiqueta termina com "Você é amado". Bernardo assina a peça Fé , com uma cruz em laranja e a palavra Amen, símbolo de amor e de vitória.

, com uma cruz em laranja e a palavra Amen, símbolo de amor e de vitória. Ian criou Saved by Grace , sobre a graça como um presente.

, sobre a graça como um presente. Giullia escolheu a peça Salvação, com a mensagem de transformação e recomeço.

O cuidado aparece também nos detalhes: as peças chegam em caixas kraft, acompanhadas das etiquetas escritas pelos próprios fundadores.

Um movimento de jovens para jovens

A 4HIM quer ir além da arara. Os fundadores planejam encontros, ações sociais e iniciativas para aproximar jovens em torno de valores como amor, empatia e esperança.

O projeto também virou uma escola prática de negócios. "Estamos aprendendo sobre empreendedorismo, responsabilidade, criatividade e trabalho em equipe", afirmam.

Do desenho das estampas à escolha das embalagens e ao conteúdo do Instagram, as decisões são tomadas pelos quatro.