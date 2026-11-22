Da Conferência do Clima de Antália (COP31), realizada oficialmente entre 9 e 20 de novembro, mas encerrada com dois dias de atraso, não sairá um acordo político global para combater as mudanças climáticas. Veja seis pontos-chave para entender o fracasso diplomático.

A mais longa e improdutiva

A prorrogação da COP31 de Antália, realizada no sul da Turquia e que deveria ter terminado na sexta-feira, 20 de novembro, chegou a dois dias extras. Com isso, superou as 44 horas adicionais da COP de Madri, em 2019, estabelecendo um recorde entre as 31 conferências climáticas da ONU.

As maratonas de rodadas de negociação, que deixaram exaustas as delegações e os jornalistas, não conseguiram destravar pontos de divergência, como a inclusão, no texto final, do abandono dos combustíveis fósseis — uma linha vermelha para o bloco europeu.

Captura, remoção e armazenamento de carbono (CCUS)

Conhecida pela sigla em inglês CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage), a tecnologia também colocou a União Europeia em conflito com o Grupo Árabe, liderado pela Arábia Saudita.

Esses países, vários deles grandes produtores de petróleo, defendiam que o texto desse maior destaque a essa tecnologia ainda incipiente, que permite capturar, utilizar e armazenar carbono para reduzir artificialmente as emissões e, consequentemente, amenizar o avanço do aquecimento global para além do limite de 1,5 grau Celsius.

Dupla presidência foi alvo de críticas

A COP de Antália teve, pela primeira vez na história das conferências climáticas, uma dupla presidência. A Turquia foi o país anfitrião e ficou responsável pela presidência dos trabalhos, enquanto a Austrália conduziu as negociações.

Nem Murat Kurum, ministro do Meio Ambiente da Turquia, nem seu homólogo australiano, Chris Bowen, conseguiram colocar a conferência nos trilhos, dentro ou fora das salas de negociação.

As críticas à falta de transparência e aos episódios de tensão com jornalistas, especialmente por parte de Bowen, prejudicaram o ambiente da conferência. Também não contribuiu para uma comunicação mais fluida o fato de Kurum se expressar apenas em turco.

União Europeia e a ausência dos Estados Unidos

A União Europeia (UE) foi o primeiro bloco negociador a se posicionar publicamente contra o acordo por causa da questão dos combustíveis fósseis. Sua movimentação atraiu o apoio de outros países europeus, como Noruega e Reino Unido, além do Panamá e de pequenos Estados insulares do Pacífico.

A posição, aplaudida por muitos durante a sessão plenária, também foi criticada por potências como a Índia, o grupo africano e diversos países latino-americanos.

Esses países acusaram o bloco europeu de evitar qualquer compromisso financeiro para ajudar as nações em desenvolvimento a enfrentar as mudanças climáticas, cujas responsabilidades históricas atribuem justamente aos europeus.

Em meio a fortes restrições orçamentárias em vários de seus Estados-membros, a UE argumentou que não adianta destinar recursos financeiros se não houver disposição política global para reduzir as emissões.

A ausência dos Estados Unidos, historicamente o maior contribuinte para o financiamento climático, deixou Bruxelas na linha de frente das críticas.

Arábia Saudita e Rússia

Na última sessão plenária, dois grandes produtores de petróleo, Arábia Saudita e Rússia, ganharam destaque.

Riad criticou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), cuja produção científica serve de base para o enfrentamento do aquecimento global, por descartar a captura e a remoção de carbono como uma tecnologia importante.

Moscou, por sua vez, acusou a União Europeia de retirar recursos da ajuda climática ao conceder empréstimos aos países em desenvolvimento com taxas de juros praticadas pelo mercado.

O panamenho Juan Carlos Navarro

Juan Carlos Navarro, ministro do Meio Ambiente do Panamá, concentrou boa parte das atenções da COP31.

Seu discurso contundente na quinta-feira contra a "máfia do petróleo" arrancou uma longa salva de aplausos em Antália. A ameaça de vetar o acordo, que acabou sendo concretizada, e sua postura de confronto tiveram grande repercussão.

No dia seguinte, sexta-feira, vários países manifestaram interesse em se aliar ao pequeno país da América Central.