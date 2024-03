Gente & Gestão: onde você se recarrega?

Adoro fazer perguntas repentinas e inesperadas, como essa do título do texto. Até porque, a profissão de headhunter me moldou assim. Mas sabe para quem eu mais faço esse tipo de pergunta? Para mim mesmo!

Assim como vocês, tenho acompanhado freneticamente a velocidade do mundo e como tudo está em movimento e mudando o tempo inteiro. Aficionado por carro, estou relutando aos modernos carros elétricos, mas não tem como negar que vieram para ficar (pelo menos para uso urbano, são imbatíveis). Então, agora você chega em casa e tem que carregar o carro, o celular para o dia seguinte, não esquecer também a bateria do seu laptop, porque amanhã você tem uma apresentação no cliente e não pode ficar sem bateria. Tem gente que até anda com uma necessaire cheia de tipos de carregadores para não ficar na mão. É o fio para o celular, para o ipad, e por aí vai.

E eu? Onde eu me recarrego? O que me faz acordar todo dia de manhã com a bateria verdinha e escrito “100%”? Na doideira do dia a dia acredite, muitas vezes nos esquecemos de nos recarregar. E aqui minha dica é:

Busque aquilo que aquece seu coração

Já falei em outros textos sobre propósito. É isso que te recarrega e reenergiza. Trazendo um exemplo prático, esses dias tive uma sequência desgastante de temas, digamos, não muito legais para resolver. Acontece, faz parte dos desafios e responsabilidades de cada um de nós. Nem tudo são flores! E um dia pela manhã, cheguei no escritório ainda preocupado, desgastado com essas questões. Confesso que minha bateria estava quase chegando no vermelhinho e aparecendo a mensagem na minha testa “bateria fraca”. Foi quando, despretensiosamente, veio uma corrente de energia, que assim como aqueles carregadores super-rápidos, me fez enxergar onde estávamos. Eu estava na nossa reunião de divulgação das promoções internas dos colaboradores da FESA Group.

Ora, isso é algo meio padrão e meio blábláblá corporativo, não? Aqui pelo menos, não é. Os gestores e líderes das pessoas que seriam promovidas, fizeram os comunicados com uma humanidade ímpar, com uma generosidade de fala incrível, com uma motivação e inspiração que não se vê à toa por aí. Aquilo me marcou, pois está absolutamente alinhado com o meu propósito e da empresa de ter um Cuidado Genuíno com as pessoas. Deixei a bad vibe de lado e agora na minha testa voltava a brilhar a bateria verdinha e 100% carregada. Me fez ter aquela sensação incrível de pensar e sentir que tudo vale (e valeu) a pena! Quando foi que você teve essa sensação pela última vez? Ou será que você nem parou para perceber que poderia ter tido esse momento?

Portanto, assim como até os supercomputadores e os super carros elétricos precisam se reconectar, você também precisa. Ah, e já ia me esquecendo, a dica é: reconecte-se com sua alma, seus sonhos e seu propósito. Garanto que você passará pelos solavancos da vida de forma mais leve, e sua bateria terá vida longa.

