10 coisas que todo líder deveria saber ao buscar por novas oportunidades

Por Dany Lopes*

Sabemos que as mudanças na vida são necessárias e muitas vezes nasce em nós uma enorme necessidade de mudança. Seja na vida ou na carreira, ciclos começam e terminam. Entretanto, apesar de fortalecidos, o novo em geral causa desconforto, ansiedade e insegurança.

Durante 16 anos como Headhunter, conduzindo mais de 10 mil entrevistas e recolocando milhares de pessoas em altas lideranças, destaquei algumas competências que toda(o) executiva(o) deveria saber para se destacar neste processo:

Deixe claro seu Propósito e Liderança: esteja alinhado ao seu propósito! O que te faz levantar da cama todos os dias? Que marca/ legado você quer deixar? Porém, sua conduta deve estar alinhada ao seu discurso. Lidere pelo exemplo e engaje pelo propósito.

Tenha uma comunicação eficaz: seja claro na comunicação. Evite entrelinhas, seja gentil e crie empatia. Lembre-se que nem sempre o outro conseguirá “ler sua mente” – seja objetivo e assertivo.

Foque em sua Inteligência Emocional: procure se conhecer – quanto mais você se conhecer mais aumentará sua capacidade de controlar suas próprias emoções . Não tome decisões sem antes refletir e ponderar prós e contras, gerenciando os conflitos.

Conheça as pessoas: procure conhecer as pessoas do processo, o que as motiva? Interesse-se genuinamente pela vida das pessoas que você irá se relacionar desde o início da jornada.

Faça Networking: construa bons relacionamentos, mantenha uma agenda proativa de conversas com executivos do seu e de outros mercados. Vá a eventos, feiras, palestras. Conte aos seus amigos o que você FAZ e saiba o que eles fazem também – você aumentará muito as suas possibilidades de ser indicado no decorrer de sua carreira.

Tenha pensamento estratégico: compreenda o contexto da empresa, mapeie as necessidades de curto e médio prazo, antecipe tendências, identifique oportunidades e mostre que você se preocupou em entender antes até de entrar.

Desenvolva Pensamento Inovador: esteja aberta(o) à inovação e busque constantemente soluções. Tome riscos ao mostrar proatividade e olhar de negócio, muito além do que o job description orienta, mesmo sem ter o olhar holístico.

Oriente-se aos resultados: mostre-se como alguém que se preocupa com resultados tangíveis, que busca objetivos desafiadores e que todas as etapas do resultado importam para você. Os seus resultados fornecem as evidências concretas da sua capacidade e competência. Sempre com ética e responsabilidade.

Conte seus Cases e legado: deixe claro seus cases de carreira e seu legado como profissional, de forma objetiva. Discursos prolixos, longos, vazios ou sem foco em resultados podem não tangibilizar sua história de carreira.