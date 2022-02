Carlos Guilherme Nosé: Me tornei CEO, e agora?

Por Carlos Guilherme Nosé*

Nem todo mundo quando inicia uma carreira executiva tem o objetivo de um dia virar CEO, mas sem dúvidas, é o desejo de muitos. Eu converso com centenas de CEO’s por ano e, ironias a parte, muitos deles não tinham essa meta em suas carreiras. O que faz então as pessoas chegarem ao topo? E mais, o que farão depois disso? É como aquele atleta que ganhou um campeonato mundial ou o ouro nas olimpíadas? No geral, o ser humano precisa estar em constante movimento e evolução, o que fazer depois de chegar ao topo?

De acordo com o aclamado livro “Pipeline de Liderança”, de Ram Charam, esse é o último degrau da escada, onde o CEO passa a liderar negócios, a ter um olhar estratégico e de todo o grupo de negócios. Sendo pragmático, aqui é o ponto alto, o lugar mais alto do pódio e talvez o seu momento de maior realização.

Olhando para o mercado hoje, me deparo com essas centenas de CEO’s que converso frequentemente e eles estão longe de se deitarem nos louros da vitória e menos ainda de se aposentarem aos 60 anos e ficarem de pijamas em uma casa de praia. O CEO chegou ao topo porque normalmente tem um apetite pelo risco, gosta da adrenalina do mundo dos negócios, de se desafiar e aos outros, de aprender e se reinventar com frequência.

Sendo assim, essa turma tem buscado dois novos caminhos: ser conselheiro de empresas, pode ser em um conselho administrativo ou consultivo, e/ou empreender, muitos via investimentos em startups. São dois mundos completamente diferentes ao vivenciado na função de um CEO.

Sendo um conselheiro, ele deixa de “descer na operação” para apenas direcionar e trazer suas experiências ao atual CEO daquela organização. Muitos amigos relatam a ansiedade e autocontrole necessários para não “assumir” o controle e sair fazendo. É um exercício de paciência.

Já como empreendedor, eu brinco que será preciso levantar da mesa, pegar papel para carregar a impressora, lavar sua xícara na copa e assim vai. Mas a experiência é espetacular. Muitas startups estão conseguindo mesclar a experiência de executivos seniores com as novas tecnologias e gerações. E muitos executivos têm adorado esse novo ciclo e se renovam a cada dia.

Na minha opinião e de alguns outros especialistas da área, há um terceiro passo. O CEO pode deixar o seu legado. E não falo aqui de somente como “deixar sua marca” na empresa. Digo aqui pegando o gancho do meu último artigo publicado na Bússola: qual o propósito que impactará a organização e a sociedade?

Muitos executivos têm dedicado boa parte do seu tempo para ações sociais que possam mudar o mundo. Eles sentem a obrigação de retribuir tudo aquilo que conseguiram, seja no âmbito intelectual ou mesmo de bens materiais.

Executivos que conseguem encontrar um projeto de impacto que ele possa contribuir com suas habilidades e competências de CEO e que tenha um propósito que se conecte com sua vida ou até mesmo com seu mercado de conhecimento. Aí sim esse movimento tem tudo para ser um sucesso.

Felizmente vemos um aumento enorme do ESG como forma de um mundo e uma sociedade mais equilibrada e espero que nossos filhos entrem em um mercado de trabalho mais justo, igualitário e mais feliz.

Portanto, se você está na posição de CEO e não sabe qual o próximo passo, fica aqui a dica: ache o que te deixará feliz. Você não precisará provar nada para ninguém, apenas para você mesmo.

*Carlos Guilherme Nosé é CEO & Partner da Fesa Group, um ecossistema de soluções de pessoas e de conexões humanas

