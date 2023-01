Carlos Guilherme Nosé: Vamos desacelerar um pouco em 2023?

Por Carlos Guilherme Nosé*

Primeiramente, quero começar desejando um feliz 2023 a todos. Permitam-me voltar algumas semanas, quando em meados de dezembro estávamos sendo engolidos pela agenda maluca de final de ano, Copa do Mundo, equipe de transição de governos e tantos outros afazeres. Quando me dei conta, já era 22 de dezembro, último dia útil no trabalho. Fechei tudo, limpei as pendências e saí de férias tranquilo, prometendo a mim mesmo que olharia pouco o celular e só responderia mensagens pessoais.

Exigiu de mim um pouco de esforço, mas brilhantemente consegui atender apenas uma chamada emergencial de um cliente e uma vídeo chamada bem rápida, no dia 26. Ufa, agora sim, estava pronto para curtir as férias.

Tive o privilégio de passar o Réveillon em uma fazenda de amigos queridos, em um município com pouco mais de seis mil habitantes. Eles, já acostumados a irem ao local há mais de 20 anos, nos obrigaram a desacelerar. Mas não achem que ficamos de pernas pro ar, fizemos muita coisa, mas foi um desacelerar a mente e a alma. Passamos apenas quatro dias juntos, mas foi um período que me despertou um novo olhar para 2023.

Será que, no nosso dia a dia, estamos sabendo usar nossas energias de forma eficiente? Será que na ansiedade de fazermos mil coisas ao mesmo tempo, aceleramos em tudo de forma errada? Às vezes tenho a sensação de estarmos correndo atrás do próprio rabo, o tempo todo, e não saímos do lugar, sem avançarmos. Na ânsia de bater a meta do mês, não planejamos o mês seguinte, ou o próximo semestre. Em um mundo onde tudo é instantâneo, tudo é mais raso e menos planejado, onde fica o espaço para o planejamento? Que seja planejar a nossa agenda para a semana seguinte. Quanto de nós podem assegurar que a agenda de fim de janeiro, não irá mudar? Poucos, não é?

Minha provocação é: precisamos desacelerar de verdade para enxergarmos melhor os caminhos que estamos seguindo. Desacelerar é diferente de parar. Ou melhor, precisamos gastar mais tempo na preparação dos nossos caminhos e, quando estivermos certos disso, aí sim entrar com velocidade total.

Para um fã de aviação como eu, uso o exemplo de um voo. Enquanto os passageiros estão embarcando e se acomodando, o comandante e copiloto já estão lá na cabine, traçando a melhor rota, calculando combustível, checando se todos os sistemas estão funcionando, rechecam tudo enquanto estão taxiando na pista para, aí sim, acelerar com tudo e atingir a altitude e velocidade máxima. Tenho a sensação que muitas vezes tiramos o avião do chão, sem a certeza da rota correta.

A tecnologia que veio para facilitar nossas vidas e ela nos cobra cada vez mais agilidade, instantaneidade e a capacidade de sermos multitarefas. Como já falei em outros artigos, não somos super heróis. Nosso corpo precisa de descanso, todos estão fartos de saber. A nossa mente também precisa, sabemos disso, mas ainda assim pouco praticam. Temos como prova disto a grande ocorrência de burnouts, crises de ansiedade, entre outros males. E a nossa alma? Também precisa! Precisamos nos reconectar conosco, com a espiritualidade, que não tem necessariamente a ver com religião. Reconectar com os nossos valores e propósitos de vida.

Não caia na armadilha de achar que fazer mil coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade. Tenha foco, tenha objetividade, planeje, respire e relaxe mais. Fácil dizer, difícil fazer, eu sei. Mas estamos aí, começando mais um ano e com a famosa frase: “Temos 365 dias de novas oportunidades”.

Cuide muito bem do seu tempo, você mais do que ninguém é o maior interessado e beneficiário das vantagens de uma agenda de trabalho mais equilibrada. Reforço aqui que desacelerar não é parar, nem fazer corpo mole. É usar seu tempo com sabedoria.

Espero que, em dezembro de 2023, você possa se orgulhar de ter tido sucesso nessa transformação profissional e, por que não dizer também, transformação para todas as outras áreas da vida?

*Carlos Guilherme Nosé é CEO & Partner da Fesa Group, ecossistema de soluções de pessoas e de conexões humanas

