Como parceria entre SpaceX e Bahamas pode impulsionar e transformar o turismo espacial mundial

Já imaginou tirar férias nas Bahamas com direito a praias, cruzeiros e… um agradável passeio no espaço sideral? O arquipélago conhecido mundialmente pelas paisagens paradisíacas acaba de firmar um acordo que pode tornar essa viagem possível no futuro.

As negociações bem-sucedidas com a SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), pioneira na exploração e no turismo espaciais, estabelece uma colaboração estratégica que posiciona as Bahamas como um destino global para testemunhar pousos de foguetes.

Em pouco tempo, será possível observar eventos espaciais em navios de cruzeiro, resorts e vários pontos turísticos, consolidando a posição do destino caribenho como um protagonista na indústria emergente do turismo espacial.

O exclusivíssimo mercado do turismo espacial

O segmento é pequeno e reservado ao alto escalão da classe A. Ele consiste em viagens ao espaço sideral sem objetivo científico e puramente turísticas.

Ele ficou mais conhecido em 2020, quando o bilionário dono da Amazon , Jeff Bezos , fez sua primeira viagem a bordo de aeronave construída por sua outra empresa, a Blue Origin .

Nas Bahamas, a SpaceX se comprometeu a apoiar a criação de uma instalação espacial ou local de exposição, além de um traje espacial. Espera-se que esta exposição, a única fora dos Estados Unidos, atraia atenção e participação significativas tanto de cidadãos como de turistas internacionais.

Bahamas na linha de frente do turismo espacial

"Estamos honrados em trabalhar com a SpaceX para permitir que seus foguetes Falcon 9 pousem com segurança por drones nas águas das Bahamas", afirmou o vice-primeiro-ministro e ministro do Turismo, Investimento e Aviação, Chester Cooper.

As autoridades das Bahamas veem a parceria com a empresa do famoso bilionário Elon Musk como uma oportunidade de expandir a economia até mesmo além do turismo. “As Bahamas estão preparadas para assumir seu novo papel na indústria espacial global. Esperamos um futuro em que elas se posicionem orgulhosamente como pioneiras do turismo espacial", finaliza Cooper.

