Concluindo o Setembro Amarelo, FESA Group frisa a importância do autocuidado

O mês de setembro se despede, levando consigo mais uma edição do Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental e prevenção do suicídio. Para o setor de Recursos Humanos, o período representa a oportunidade de estimular a criação de uma cultura organizacional focada na saúde dos seus colaboradores, o que pode aumentar a produtividade, a retenção de talentos e a taxa de sucesso de diferentes projetos, tornando o ambiente de trabalho mais adequado aos padrões modernos.

No caso da FESA Group, a estratégia se desenvolveu a partir do conceito de autocuidado, que se tornou muito popular após a pandemia de covid-19. Em 2020, por exemplo, um levantamento realizado pelo IBOPE e encomendado pela Bayer, revelou que 84% dos brasileiros manifestam o desejo de incorporá-lo às suas rotinas.

O que é o autocuidado?

O conceito é caracterizado pela procura ativa do cuidado com o corpo e a mente em múltiplos aspectos. Como o nome já informa, o objetivo é cuidar de si, dando atenção a partes fundamentais da saúde, promovendo o equilíbrio e o bem-estar contínuos. Algumas práticas comuns dentro do autocuidado são:

Boa higiene do sono;

Alimentação balanceada;

Atividade social regular

Consultas médicas em dia

Reserva de tempo para lazer

Prática regular de exercícios físicos;

Skincare, meditação e outros rituais de relaxamento;

No ambiente de trabalho, o incentivo a essas práticas pode contribuir para uma melhora geral na saúde e satisfação dos colaboradores, gerando resultados em múltiplas esferas. "Quando as empresas promovem o autocuidado, elas ganham funcionários mais felizes, engajados e produtivos. Isso se traduz em melhor desempenho organizacional e em um ambiente de trabalho muito mais saudável", afirma Fernanda Azzi, Head de RH e Sócia da FESA Group, ecossistema de soluções de recursos humanos.

Como as empresas podem estimular o autocuidado?

Seguindo o exemplo da FESA Group, é possível observar os desejos e necessidades dos colaboradores, respondendo com ações educativas e incentivadoras. Durante o Setembro Amarelo, a equipe de RH da empresa aproveitou para realizar diferentes atividades como aulas de relaxamento, distribuição de nécessaires com sabonete líquido e uma palestra sobre saúde mental.

A empresa também implementou treinamentos sobre gestão do tempo para ajudar os colaboradores a equilibrar o trabalho e a vida pessoal e rodas de conversa para permitir que os funcionários discutam seus sentimentos, aprendizados e outras experiências.

"As ações realizadas aqui na FESA, que abrangem desde ações cotidianas, como o respeito ao horário de trabalho para evitar sobrecarga e burnout, até aspectos mais complexos, como buscar assistência médica diante de sinais de mudança no bem-estar, evidenciam como o autocuidado pode contribuir para o equilíbrio emocional e a saúde mental. E é por isso que fazemos com que essas medidas permaneçam durante o ano inteiro”, Fernanda comenta.

Para concluir o mês e a campanha, a sócia ainda frisa: “O Setembro Amarelo pode ter chegado ao fim, mas a conscientização sobre a importância do tema não deve cessar".

