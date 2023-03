Projeto do Alicerce Educação desenvolve a base educacional de 60 mulheres

Na indústria brasileira, as mulheres representam 32% da força de trabalho, e essa presença cresceu 14,3% em 20 anos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Como um meio de expandir ainda mais a presença delas nesse setor, o Alicerce Educação, em conjunto com a InterCement Brasil, uma das líderes em produção de cimento no País, criou um projeto focado em desenvolver a base educacional e profissional de mulheres que trabalham na indústria de construção. Atualmente, o projeto atende 60 mulheres na sede de Campo Formoso (BA) da InterCement Brasil.

A iniciativa oferece às colaboradoras da produtora de cimento aulas presenciais de reforço das disciplinas de leitura, escrita, matemática, mas também de conteúdos alinhados às suas funções de operadoras que contemplam noções básicas de mecânica, elétrica, lubrificação e solda.

“Este projeto oferece a oportunidade de desenvolvimento profissional para as colaboradoras da Intercement, tanto para suas trajetórias dentro, como fora da empresa. Permite que estas mulheres possam sentir-se mais empoderadas e motivadas a alcançar seus objetivos de vida. Nesse sentido, a metodologia desenvolvida pelo Alicerce também oferece suporte socioemocional, ao trabalhar em conjunto com as alunas, seus projetos para o futuro”, afirma Ana Carolina Castro, Diretora da Nação de Adultos no Alicerce Educação.

Ao longo da formação, as colaboradoras serão convidadas a elaborar um projeto individual de aprimoramento, no qual aplicam os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia e apresentam uma linha do tempo de sua trajetória; de onde elas partiram, onde elas estão e onde elas ainda querem chegar com base em seus projetos de vida.

