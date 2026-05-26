10 cidades chinesas com maior relevância em inovação e tecnologia

A transformação tecnológica da China deixou de se concentrar em poucos polos e passou a se distribuir por diferentes regiões, com cidades assumindo especializações em áreas como inteligência artificial, semicondutores, mobilidade elétrica e economia digital. O movimento reflete uma transição do modelo industrial baseado em escala para uma estrutura mais orientada por inovação, dados e integração entre pesquisa e produção.

O estudo “The spatial distribution and synergistic effect of different innovation activities in Chinese cities” (2025), que analisou 296 cidades chinesas, aponta que a inovação no país se organiza em três dimensões principais: tecnologia (patentes), design industrial e mercado (marcas registradas). O levantamento indica concentração ainda relevante em grandes centros urbanos, mas também crescimento gradual de cidades médias, especialmente em atividades ligadas à aplicação e comercialização de tecnologia.

Diante desse processo, diferentes cidades passaram a ocupar posições estratégicas dentro do ecossistema de inovação chinês, combinando indústria, pesquisa e políticas públicas de desenvolvimento tecnológico.

A seguir, veja 10 cidades que se destacam pela relevância em inovação e tecnologia na China, considerando indicadores como produção industrial avançada, presença de empresas do setor, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e estrutura de políticas industriais.

1 - Shenzhen

Shenzhen concentra parte relevante do ecossistema tecnológico chinês e abriga empresas como Huawei, Tencent e BYD. A cidade se destaca pelo alto volume de registros de patentes e pelo investimento consistente em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. O perfil industrial combina manufatura avançada, hardware e desenvolvimento de software.

2 - Pequim

A capital reúne universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia, com forte presença no setor de inteligência artificial.O distrito de Zhongguancun concentra startups e institutos de inovação, com atuação de grupos como Baidu e ByteDance.

3 - Xangai

Principal centro financeiro do país, Xangai ampliou sua atuação em setores como semicondutores, biotecnologia e veículos elétricos. A cidade também abriga a Gigafábrica da Tesla, uma das maiores unidades de produção da empresa fora dos Estados Unidos, e adota políticas locais de incentivo à indústria de chips e IA aplicada.

4 - Hangzhou

Sede do Alibaba, Hangzhou se consolidou como polo de comércio eletrônico, computação em nuvem e serviços financeiros digitais. A cidade também aplica soluções baseadas em dados na gestão urbana e na oferta de serviços públicos digitais.

5 - Guangzhou

Tradicional base industrial do sul da China, Guangzhou vem ampliando sua atuação em tecnologias aplicadas à mobilidade, automação e biotecnologia. A cidade atrai centros de pesquisa e empresas voltadas à mobilidade inteligente.

6 - Chengdu

Localizada no oeste da China, Chengdu tem ampliado sua participação no ecossistema tecnológico chinês, com crescimento em desenvolvimento de software, games e semicondutores. A cidade também atrai centros de P&D devido a custos operacionais mais baixos e incentivos locais.

7 - Nanjing

Com forte base acadêmica, Nanjing se destaca em pesquisa científica e desenvolvimento de semicondutores. A cidade integra universidades e indústria, com foco em telecomunicações e engenharia eletrônica.

8 - Wuhan

Wuhan concentra instituições de ensino e pesquisa voltadas à óptica, engenharia e ciência dos materiais. A cidade abriga um dos principais polos globais de produção de fibras ópticas e amplia investimentos em automação industrial e inteligência artificial.

9 - Xi’an

Xi’an ganhou espaço em setores como semicondutores e tecnologia aeroespacial. A cidade abriga empresas e institutos ligados à indústria de chips e defesa tecnológica, apoiados por políticas industriais específicas.

10 - Suzhou

Vizinha de Xangai, Suzhou combina manufatura avançada com tecnologia de precisão. A cidade atrai investimentos estrangeiros e se especializa em robótica, nanotecnologia e equipamentos industriais de alta performance.