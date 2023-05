FiSA revela tendências da indústria de alimentos e bebidas

Sabe aquele novo sabor de refresco que apareceu na gôndola do supermercado do nada? Ou aquele tempero diferente de snack que você nunca viu? Ou ainda aquele pão com fibra extra que você estava procurando e surgiu na prateleira milagrosamente? Para que esses produtos cheguem aos consumidores, muitos profissionais estão envolvidos no desenvolvimento dos ingredientes destinados à indústria de alimentos e bebidas. E a FiSA, Food Ingredientes South America, com 27 anos de tradição, é uma das principais responsáveis por apresentar essas novidades. Neste ano, acontecerá de 8 a 10 de agosto no São Paulo Expo.

São esperados mais de 10 mil profissionais das áreas de Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento e Regulatório. A FiSA se destaca como a plataforma mais completa de conexão, exposição de produtos e expansão de conhecimento do setor de ingredientes para as indústrias de alimentos e bebidas e está com o credenciamento gratuito aberto. A feira conta com mais de 100 expositores, que representam aproximadamente 700 marcas nacionais e internacionais. Em 2023, inclusive, o volume de empresas participantes cresceu 16% em relação à 2022. A grandiosidade do evento também se reflete na presença internacional: foram mais de 52 países representados, considerando companhias de todos os portes.

A gerente do evento, Diane Coelho, reforça a expertise e a tradição do nome Food Ingredients, que é reconhecido no mundo inteiro. “A FiSA faz parte do porftólio da Fi Europe, o maior evento de ingredientes do mundo, realizado em 10 países”, ressalta. “Tem papel fundamental na decisão das tendências a serem seguidas na região, na elaboração e no lançamento de novos produtos no mercado", completa.

Embora o evento presencial seja um dos mais esperados pelo segmento, a FiSA oferece conteúdo e soluções digitais durante os 365 dias do ano por meio de sua plataforma digital. Para quem busca informações técnicas do setor, opiniões de especialistas renomados e eventos exclusivos, a FiSA traz o Brain Box, pacote de assinatura de conteúdo.

Quais são as atrações do evento?

A FiSA conta com uma programação extensa de fóruns e palestras sobre a indústria de ingredientes para alimentos e bebidas, além de projetos de experiências e sustentabilidade.

O grande destaque é o tradicional congresso Summit Future of Nutrition, que traz conteúdo exclusivo e networking com grandes nomes da indústria alimentícia. Na ocasião, especialistas mostrarão como aplicar conceitos de impacto positivo no mercado, sociedade e meio ambiente. O tema será debatido sob três óticas: Food Ingredients, Health Ingredients e Natural Ingredients. Em 2022, o evento contou com a participação de representantes de instituições como o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Anvisa e FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Os destaques são: Innovation Tour, que dará aos profissionais a oportunidade de fazer um tour guiado pela feira para conhecer as principais tendências apresentadas, além de participar de sessões exclusivas de conteúdo. Ainda focado em inovações, a New Product Zone trará as tradicionais vitrines com produtos destaques e os inscritos no prêmio Fi Awards e Start-up Innovations Challenge.

Outras atrações conhecidas, o Tasting Experience e o Plant Based Experience também estão confirmados com as novidades apresentadas por expositores, que abordam opções para redução de açúcares, sódio e gordura, ingredientes funcionais, linhas de produtos sustentáveis e alimentos à base de plantas, veganos e vegetarianos, entre outras tendências.

Reforçando o compromisso da FiSA com os pilares ESG, o evento lançou o Green Lounge, que vai promover diversas ações para incentivar a sustentabilidade na indústria, colaborando para o impacto positivo duradouro no mundo e nos negócios que a Informa Markets promove. “Existe uma demanda crescente por produtos mais saudáveis, bem como por itens que atendam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, e estamos nos preparando para atender esse mercado. A FiSA é o ambiente propício para que as empresas apresentem as suas novidades”, ressalta Diane.

Outra novidade para 2023 é o Women's Networking Breakfast, um encontro exclusivo para mulheres da indústria, que acontecerá na parte da manhã, durante o segundo dia de feira. No espaço, serão discutidas questões relacionadas à sustentabilidade na indústria por meio de apresentações e debates com mulheres em cargos de liderança no setor. A Free Soul Food, empresa de alimentação que pensa na inclusão das pessoas com restrições e na inclusão profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade também participa da atração.

Industria em ascensão

Anualmente, o setor de ingredientes e aditivos para alimentos movimenta mais de R$ 12 bilhões no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos (Abiam). A busca por ingredientes naturais e sustentáveis, somada a utilização de tecnologias mais eficientes e de menor impacto ambiental, tem se colocado como questões centrais para as indústrias líderes do setor. O Brasil tem um papel mundial importante no segmento, ocupando a 10ª posição no ranking global de exportação de ingredientes para alimentos. Ainda de acordo com a Abiam, o setor investe cerca de 2% do faturamento anual em pesquisa e desenvolvimento.

No País, existem cerca de 140 empresas atuando nesse mercado, sendo a maioria de origem nacional. O setor tem buscado cada vez mais práticas alinhadas com ESG, a fim de reduzir o impacto ambiental e incentivar ações de responsabilidade social.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Programa oferece R$ 1 milhão em bolsas de estudo para tecnologia

Mafra passa a ser reconhecida como uma one stop shop da distribuição

Sanofi lança versão de antialérgico para crianças sem parabenos