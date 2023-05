Mafra passa a ser reconhecida como uma one stop shop da distribuição

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos e distribuição de material, medicamentos e produtos de terapia nutricional até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, acaba de anunciar um grande movimento para o mercado da saúde e distribuição hospitalar ao anunciar o reposicionamento e rebranding da Mafra Hospitalar, marca com 26 anos de história e que deu início ao ecossistema Viveo. Com isso, a Mafra passa a ser formada pela junção de seis empresas: Mafra Hospitalar, Profarma Specialty, Tecno4, PHD Produtos Hospitalares, Medcare e Expressa; e ocupará um lugar de destaque no mercado, pela sua liderança no setor e papel estratégico. A mudança será anunciada em uma campanha com duração de três meses e que contempla: vídeo manifesto, mídia online, ativações no LinkedIn e YouTube, branded content e eventos com fornecedores e clientes, que serão realizados ao longo do ano.

A junção colocará a companhia em um lugar de destaque, com quatro canais de negócios — medicamentos, material, nutrição e mercado público — com atuação nacional, mais de 10 mil clientes ativos e 20 centros de distribuição. O movimento faz parte de uma jornada maior do ecossistema Viveo, que desde 2017 tem realizado inúmeras aquisições de empresas e unificação de portfólios, com o intuito de simplificar o negócio, oferecer uma experiência única ao cliente e contribuir efetivamente com a democratização do acesso à saúde.

O rebranding, que leva a assinatura da Futurebrand, pretende reposicionar a Mafra de forma estratégica, aproximá-la ainda mais do mercado e tornar one stop shop da distribuição, pelo seu leque amplo de portfólio e especialização. Além de ser mais consultiva em toda a experiência, da venda ao pós-venda, com serviços diferenciados que agregam valor à distribuição. Para a head de marketing de marcas da Viveo, Andryelle Mokarzel, o reposicionamento de marca chega para entregar o que o cliente esperava, uma marca capaz de representar o portfólio mais completo do setor. “Para fazer o rebranding, realizamos pesquisa interna com nossos colaboradores, ouvimos clientes e fornecedores para entender o que faltava. Percebemos que a marca mais conhecida, dentro do canal de hospitais e clínicas, era Mafra, e que ela seria capaz de conectar toda a expertise das demais empresas em algo maior para o cliente, nascendo assim, o propósito de expandir o acesso a saúde do Brasil, comenta a executiva.

A jornada da Mafra

A Mafra Hospitalar recebeu aporte financeiro da DNA Capital há três anos e se tornou Grupo Mafra. Após as aquisições, foi preciso englobar o negócio como um todo. E assim, surgiu a marca Viveo. A partir daí a Mafra Hospitalar passou a ser uma marca estratégica dentro do ecossistema, e neste ano revitaliza a marca pela primeira vez, propondo um novo olhar para a saúde do país. Com a consolidação dentro do mercado de medicamentos, os hospitais passaram a acionar a Viveo em busca de outros serviços. Assim para atender a essa demanda foram realizadas as aquisições das companhias Tecno4, PHD Produtos Hospitalares, Medcare e Expressa, que são referência no segmento de materiais.

“Ao longo desses anos, a Mafra nunca deixou de existir, pelo contrário, se tornou mais forte. Atualmente somos líderes em produtos e serviços para hospitais, o que envolve o segmento de medicamentos, possuímos 80% deste portfólio e reforçamos isso para o mercado com a chegada da Expressa e da Profarma Specialty, que são duas referências no setor, principalmente na área de oncologia”, afirma Mokarzel.

