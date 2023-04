Indústria de alimentos e bebidas investe R$ 20 bilhões em tecnologia

Por Bússola

A indústria de alimentos e bebidas vem crescendo a cada ano. Em 2022, alcançou, pela primeira vez na história, o faturamento de R$ 1 trilhão, superando em 16,6% o apurado no ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA). Para que esse resultado fosse alcançado, a tecnologia teve um papel fundamental: os investimentos na expansão de plantas fabris, pesquisa e desenvolvimento, compra de máquinas e equipamentos ultrapassaram os R$ 20 bilhões.

A Fispal Tecnologia, feira a ser realizada pela Informa Markets, de 27 a 30 de junho, no São Paulo Expo, atua nesse contexto: o evento vai reunir mais de 450 expositores para apresentar novidades e tecnologias em processos, embalagens, automação e logística para 45 mil visitantes de todo o Brasil e América Latina.

“Há 39 anos atuamos para fomentar o fortalecimento e a evolução do mercado e, principalmente, dos negócios dessa indústria que gera milhões de empregos e riqueza para o País”, reforça Marina Cappi, gerente do evento. “Em 2022, realizamos o evento híbrido, no pavilhão e na plataforma digital, e foi um sucesso. Em 2023, vamos manter a transmissão online e trazer ainda mais atrações, inclusive focadas também nas pequenas e microindústrias”, completa.

Programação

A programação vai reunir iniciativas das edições anteriores e atividades inéditas. Uma das atrações será a Arena da Cerveja Artesanal, realizada em parceria com o Instituto da Cerveja Brasil (ICB), onde haverá degustação e muito conteúdo sobre o mundo cervejeiro.

A tradicional Arena FispalTec, com congressos sobre Tecnologia, Embalagem, ESG e PME, também está confirmada. No período da manhã, acontecem as visitas técnicas nas fábricas de alimentos e bebidas próximas de São Paulo – atividade que proporciona a empresas menores a oportunidade de conhecer de perto o processo fabril de grandes indústrias.

Marina destaca ainda o novo projeto Praça da Embalagem, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) e a WPO (World Packaging Organization) onde os visitantes poderão conhecer inovações de embalagens premiadas na América Latina.

“Estamos, hoje, com 98% da feira comercializada, com a participação de grandes players do setor. O credenciamento para visitantes já está aberto e a expectativa é de que todo o mercado se reúna neste grande evento”, finaliza a gestora.

Plataforma de conexão durante o ano inteiro

No formato híbrido, a Fispal Tecnologia, terá seus destaques transmitidos na plataforma digital Fispal Tec. Além de assistir aos melhores momentos do evento, no mesmo meio, os profissionais do mercado têm acesso a conteúdos exclusivos e contatos facilitados para os negócios durante o ano inteiro.

A feira faz parte do portfólio de alimentos e bebidas da Informa Markets, maior organizadora de eventos do segmento no mundo. Por meio de conteúdo digital especializado, feiras de negócios, eventos híbridos e inteligência de mercado, a empresa constrói jornadas de relacionamentos e negócios entre empresas e mercados 365 dias por ano.

