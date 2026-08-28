Fintech lança maquininha que conecta dinheiro físico e digital

Na hora de escolher uma maquininha de cartão, o empreendedor brasileiro tem uma centena de opções. Sai na frente quem tem o melhor diferencial e, no caso do Grupo Protege, a aposta é na integração, especialmente em caixa físico e digital.

Durante a Febraban Tech 2026, que encerrou ontem (26), a empresa lançou sua primeira maquininha, incluindo processamento de Pix, cartões de crédito e débito, aproximação e a integração com o ecossistema da fintech – destaca-se o Cofre Inteligente Protege One, que conta e registra o dinheiro em espécie.

“Na Febraban Tech, mostramos que a eficiência não está na escolha entre o físico e o digital, mas na capacidade de conectar esses dois mundos de forma segura, inteligente e simples”, afirma Rodrigo Marchini, Diretor Comercial do Grupo Protege

Plataforma desenhada para o empreendedor

A maquininha é integrada à plataforma digital da fintech, que oferece internet banking, app, TED, boletos e controle de acessos. A solução conecta nativamente o ecossistema de maquininhas ao processamento de dinheiro físico

O principal objetivo da Protege é oferecer mais agilidade ao fluxo de caixa e controle financeiro total às empresas.

Outro serviço chave do ecossistema é o Cofre Inteligente Protege One, voltado à automatização do armazenamento e da gestão de dinheiro em espécie dentro dos estabelecimentos.

O sistema do cofre inteligente também reduz riscos operacionais, diminui o manuseio de cédulas e, dependendo do modelo de operação, os valores depositados ficam sujeitos à possibilidade de crédito antecipado.

No evento foi possível conferir o Caixa Eletrônico Protege. A solução tem potencial para ampliar a conveniência no varejo e atrair fluxo de consumidores, permitindo que as empresas ofereçam esses recursos sem a necessidade de manter uma estrutura bancária própria. No estande A21, os visitantes puderam conhecer de perto a integração dessas tecnologias.