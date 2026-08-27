Como a governança pode proteger empresas sem sufocar a inovação

Por Claudia Elisa Soares*

Durante muitos anos, a governança foi tratada como um conjunto de mecanismos de controle voltados a evitar desvios, garantir conformidade e reduzir riscos.

Essa visão continua relevante, mas já não responde sozinha ao tipo de complexidade que as organizações enfrentam hoje. Em um ambiente marcado por instabilidade geopolítica, aceleração tecnológica, pressões climáticas e erosão de confiança, governança deixou de ser apenas proteção. Ela passou a ser direção.

Um briefing recente do World Economic Forum ajuda a iluminar esse debate ao defender que modelos tradicionais de governança estão sob pressão e precisam evoluir. Concordo com esse diagnóstico.

De acordo com minha experiência, conselhos e lideranças executivas são cada vez mais chamados não apenas a supervisionar estruturas, mas a interpretar contextos ambíguos, antecipar movimentos e sustentar decisões que preservem valor no longo prazo.

A questão central, portanto, já não é apenas se a organização tem regras, comitês e controles. A questão é se ela tem maturidade para usar esses instrumentos como parte de uma inteligência institucional mais ampla.

Governança, quando bem exercida, não é um arquivo de procedimentos. É uma forma de organizar discernimento.

Nos conselhos em que atuo e atuei, aprendi que as empresas mais sólidas não são necessariamente as que tentam prever tudo. São as que desenvolvem capacidade de leitura, adaptação e coerência diante do inesperado. Em tempos de transformação acelerada, isso faz toda a diferença.

Da legalidade à legitimidade

Uma das mudanças mais importantes nesse debate é a passagem de uma governança centrada apenas na legalidade para uma governança também comprometida com legitimidade. Cumprir a lei é indispensável, mas já não basta.

Em mercados mais expostos, conectados e observados, cresce a importância de perguntas que extrapolam o terreno jurídico: essa decisão é consistente com os valores da organização? Ela fortalece a confiança? Ela contribui para relações mais sustentáveis com clientes, colaboradores, investidores e sociedade?

Acredito que esse é um dos grandes testes da liderança contemporânea. Há decisões que podem ser tecnicamente defensáveis e, ainda assim, estrategicamente equivocadas. Quando a organização se limita ao que é permitido, corre o risco de perder de vista o que é sensato, legítimo e duradouro.

O documento do Fórum enfatiza a importância de incorporar lentes éticas, inclusivas e baseadas em valores à estratégia e à tomada de decisão. Esse ponto me parece especialmente relevante.

Empresas que constroem reputação consistente são aquelas capazes de alinhar desempenho e propósito sem transformar nenhum dos dois em retórica vazia.

Também faz sentido a ênfase em competências como pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração e caráter. Em muitos contextos, imagina-se que governança dependa apenas de normas claras e alçadas bem definidas.

Mas, na prática, a qualidade da governança depende muito da qualidade das conversas. E boas conversas estratégicas exigem repertório, escuta, capacidade de discordar com responsabilidade e coragem para enfrentar zonas cinzentas.

Governança que protege, mas também destrava

Outro ponto importante é a necessidade de abandonar a visão de que governança existe apenas para impedir erros. Essa lógica defensiva, embora compreensível, pode produzir estruturas pesadas, lentas e desconectadas da estratégia.

Quando isso acontece, a governança deixa de ser um suporte à criação de valor e passa a funcionar como um labirinto.

Como conselheira, pude observar como o excesso de compartimentalização enfraquece a agilidade decisória. Áreas de risco, compliance, auditoria e operação muitas vezes trabalham bem isoladamente, mas nem sempre constroem uma visão integrada do negócio. O resultado é uma organização que monitora muito e enxerga pouco.

Por isso, considero muito pertinente a ideia de conectar governança, gestão de riscos, conformidade e controles em torno de uma leitura mais sistêmica.

Em vez de múltiplas ilhas de asseguração, a organização precisa de uma arquitetura que permita compreender como riscos se movem, se acumulam e se transformam.

Um problema regulatório pode rapidamente se converter em dano reputacional. Uma crise climática pode gerar impacto operacional, financeiro e humano ao mesmo tempo. Um avanço tecnológico pode abrir oportunidades e vulnerabilidades na mesma proporção.

Governar bem é justamente criar condições para que a organização avance com responsabilidade. Não se trata de substituir prudência por velocidade, mas de impedir que prudência seja confundida com paralisia.

Em mercados complexos, a governança mais valiosa é aquela que protege sem sufocar e organiza sem engessar.

O longo prazo como disciplina de liderança

Há um aspecto desse debate que vejo como decisivo: a recuperação do longo prazo como disciplina concreta de liderança.

Fala-se muito em sustentabilidade e perenidade, mas essas ideias só ganham densidade quando passam a influenciar incentivos, sucessão, remuneração, cultura e critérios de decisão.

O documento do Fórum propõe uma governança voltada à criação de valor no longo prazo, capaz de considerar simultaneamente lucro, pessoas e planeta. Esse ponto é uma evolução necessária.

Durante muito tempo, prevaleceu em muitas empresas uma lógica extrativa, concentrada em maximizar resultados imediatos, ainda que à custa de fragilidades futuras. O problema é que desempenho descolado de consistência costuma cobrar seu preço adiante.

De acordo com minha experiência, organizações realmente robustas são aquelas que conseguem combinar ambição de resultado com responsabilidade de legado. Elas entendem que valor não é apenas o que aparece no trimestre, mas também o que se preserva, se fortalece e se transmite.

Essa mentalidade exige mudanças estruturais, inclusive nos sistemas de reconhecimento e nas conversas sobre liderança.

Uma questão recorrente sempre foi esta: estamos preparando a organização apenas para atravessar o próximo ciclo, ou para continuar relevante em um contexto que ainda está se formando? A resposta a essa pergunta muda a qualidade do debate.

Quando o futuro entra de verdade na sala, a governança deixa de ser um exercício protocolar e passa a ser um exercício de responsabilidade compartilhada.

Antifragilidade e confiança como ativos centrais

Talvez a contribuição mais interessante do debate atual seja a ideia de que a boa governança não deve buscar apenas resiliência, mas antifragilidade. Resiliência é a capacidade de se reerguer frente a dificuldades e quedas.

Antifragilidade é aprender com elas e sair mais forte. A diferença é sutil na teoria, mas profunda na prática.

Isso exige conselhos e lideranças com repertório mais amplo, fluência tecnológica, visão intersetorial e capacidade de interpretar interdependências. Exige também humildade institucional.

Nenhuma estrutura de governança, por melhor desenhada que seja, consegue antecipar todas as rupturas. Mas uma boa estrutura consegue absorver sinais, revisar premissas e adaptar-se sem perder coerência.

É por isso que a governança do futuro não será lembrada pela sofisticação dos seus organogramas, mas pela qualidade do seu discernimento.

Em um mundo de volatilidade crescente, organizações fortes serão aquelas capazes de transformar pressão em aprendizado, controle em inteligência e responsabilidade em vantagem competitiva.

*Claudia Elisa Soares integra conselhos de administração em companhias de capital aberto e grupos familiares, como Camil Alimentos, CPFL Energia, Smart Fit e Hospital BP São Paulo.