EXCLUSIVO: Getnet lança maquininha que aceita pagamento por voz com IA generativa

A maquininha de cartão está deixando de ser apenas um aparelho que processa pagamentos. A Getnet, fintech de meios de pagamento do grupo Santander, lançou uma nova geração de terminais com inteligência artificial (IA) generativa conversacional integrada, capaz de receber comandos por voz e montar a tela de pagamento automaticamente.

Na prática, o lojista pressiona um botão lateral, diz "R$ 20,50 no débito", por exemplo, e o aparelho interpreta a frase, processa a solicitação e exibe a cobrança pronta para o cliente finalizar.

O recurso começa a ser disponibilizado ao mercado neste mês e já está em operação em estabelecimentos de São Paulo e Porto Alegre. A solução foi desenvolvida internamente pela equipe de tecnologia da empresa, segundo informações enviadas com exclusividade à EXAME.

Como funciona a maquininha que entende voz?

O terminal traz dois recursos principais de IA. O primeiro é o comando de voz para iniciar transações: ao acionar o botão lateral e falar o valor e a forma de pagamento, o lojista deixa a digitação de lado e o aparelho monta a cobrança sozinho.

O segundo é o GetAI, um assistente em formato de chat na própria tela do terminal, que tira dúvidas operacionais do comerciante — como quais bandeiras de cartão a máquina aceita ou como usar determinada função.

Para rodar a IA generativa em tempo real dentro do aparelho, a Getnet precisou reforçar o hardware. Os novos terminais vêm com processador octa-core e dois microfones dedicados para captar os comandos de voz.

"Com um processador octa-core de alta performance e dois microfones dedicados, nosso terminal Android não é apenas um dispositivo de pagamento — é um assistente inteligente no balcão do lojista", afirma Alexandre Andrade, superintendente de tecnologia da Getnet.

130 transações por voz por dia em um mercado de Porto Alegre

A tecnologia já tem números de operação real. Na capital gaúcha, o Empório Andrade está entre os primeiros a testar o terminal e registra uma média de cerca de 130 transações diárias feitas por comando de voz.

"Os clientes se surpreendem ao ver a interação por voz funcionando na prática, o que acaba se tornando um diferencial para o estabelecimento", diz Natália Fortes, proprietária do empório.

A próxima fase do projeto prevê integrar a IA generativa aos sistemas de gestão de vendas, os PDVs. Com isso, o terminal passaria a ajudar em tarefas que vão além do pagamento, como consultar informações operacionais, localizar pedidos e acessar cardápios.

A aposta da Getnet no comércio guiado por IA

O lançamento se encaixa em uma estratégia mais ampla da empresa, que vem apostando no chamado comércio agêntico — modelo em que agentes autônomos de IA passam a iniciar e executar compras e pagamentos em nome dos consumidores.

Segundo estimativas da Deloitte citadas pela companhia, até 30% do valor transacionado no comércio eletrônico global pode ser influenciado por agentes de IA até 2030, o equivalente a cerca de US$ 17,5 trilhões.

"Acreditamos que a próxima geração de soluções para o varejo não estará focada apenas na transação financeira, mas na capacidade de simplificar toda a operação do comerciante", afirma Mayra Borges, head de produtos da Getnet.

A empresa, que processou mais de 238 bilhões de euros em 10,5 bilhões de transações em 2025, é a maior adquirente da América Latina em número de transações e está entre as dez maiores do mundo.