Como conectar o Claude à base de dados da sua empresa em 5 etapas simples

Uma equipe pode gastar horas procurando informações em planilhas, sistemas de vendas e documentos internos antes de conseguir responder uma pergunta simples. Conectar o Claude a essas fontes permite centralizar parte desse trabalho e fazer consultas em linguagem natural.

A Anthropic criou o Model Context Protocol (MCP), um padrão aberto que permite conectar assistentes de IA a bases de dados, ferramentas e outros sistemas. A tecnologia já pode ser usada para integrar serviços como Google Drive, Slack, GitHub e bancos de dados.

O processo, porém, exige mais do que escolher uma ferramenta e liberar acesso. É preciso definir o que será conectado, quais permissões o modelo terá e como o resultado será medido.

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1. Escolha a base de dados

Comece por uma fonte que tenha utilidade clara para o negócio. Pode ser um banco de dados de vendas, CRM, documentos internos ou sistema de atendimento.

A pergunta principal é: qual trabalho hoje exige que alguém procure, organize e interprete essas informações manualmente? Esse ponto será usado como referência para calcular o ganho depois da implementação.

2. Crie a conexão

O MCP permite que desenvolvedores construam uma ponte entre o Claude e sistemas externos. A empresa pode usar um conector existente ou desenvolver um servidor MCP próprio, que determina quais dados e ferramentas ficarão disponíveis para o modelo.

Na prática, o usuário passa a fazer perguntas ao Claude usando os dados autorizados, em vez de copiar e colar informações manualmente a cada consulta.

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3. Defina o que o Claude pode acessar

A conexão precisa vir acompanhada de regras. Determine quais tabelas, documentos ou sistemas estarão disponíveis, quais ações podem ser realizadas e quem terá permissão para utilizá-los.

O objetivo é garantir que a IA tenha o contexto necessário para executar a tarefa, sem receber acesso indiscriminado às informações da empresa. A Anthropic também destaca o uso de conexões governadas para acessar dados corporativos.

4. Meça as horas economizadas

Antes de colocar a solução em produção, registre quanto tempo a tarefa leva sem IA. Depois, compare com o tempo necessário utilizando o Claude.

Uma metodologia usada em diagnósticos de produtividade da BCG parte justamente da identificação das tarefas, estima a redução de tempo e traduz esse ganho em potencial de redução de custos.

Se uma atividade consumia 10 horas por semana e passou a exigir quatro, por exemplo, o ganho observado é de seis horas semanais. A empresa pode acompanhar esse indicador ao longo dos meses e verificar se a economia permanece.

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5. Transforme produtividade em resultado financeiro

Horas poupadas são apenas o começo. Para descobrir se a integração realmente criou valor, vale acompanhar indicadores ligados ao resultado do negócio: redução do custo de atendimento, aumento da conversão, velocidade das vendas, retenção de clientes ou receita gerada.

A McKinsey recomenda conectar essas métricas operacionais ao impacto financeiro, acompanhando itens como redução do custo de servir, aumento de receita, expansão de margem e custo total da solução.

A BCG segue lógica semelhante: antes da implementação, a empresa deve identificar onde está o potencial de valor e definir uma linha de base para comparar os resultados.

Assim, a conexão do Claude com os dados internos deixa de ser apenas um experimento de tecnologia. A empresa consegue identificar uma tarefa específica, medir quanto tempo ela consome, acompanhar a mudança provocada pela IA e calcular se o investimento trouxe retorno.