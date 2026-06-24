Nubank prioriza "mentalidade de IA" nas contratações, diz líder do centro de design do Nubank

*SAN FRANCISCO - O Nubank foi um dos nomes em destaque no Config, conferência anual da Figma realizada em San Francisco, onde a empresa de design reúne mais de 10.000 pessoas e exibe os clientes que melhor usam sua plataforma.

E foi ali, num painel sobre como o banco usa tecnologia, que Ellen Kiss, diretora do Centro de Excelência em Design do Nubank, deu uma declaração que ilumina um lado pouco comentado da corrida da inteligência artificial: o que ela está fazendo com as contratações.

"Estamos procurando pessoas que tenham uma mentalidade voltada para IA."

A executiva foi enfática ao separar duas coisas que costumam ser confundidas no debate atual. Segundo ela, o plano de contratações do Nubank não encolheu — o que mudou foi o perfil de quem entra.

"Não estamos contratando menos. Estamos, na verdade, contratando de forma diferente", disse.

A justificativa é que a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta pontual para virar parte da estratégia. "A IA passou a estar tão integrada à nossa estratégia que hoje priorizamos IA em praticamente tudo, especialmente nas contratações", afirmou.

O ponto mais revelador da fala é onde essa lógica já se aplica internamente. A executiva contou que a tecnologia entrou em processos sensíveis da gestão de pessoas — da própria contratação a recompensas e avaliações de desempenho. "Ela se tornou um componente importante na forma como administramos a empresa", disse.

Para o CEO da Figma, o código virou material do designer - e isso pode assustar os devs

Uma operação desenhada para escala

A exigência por uma "mentalidade de IA" não nasce no vácuo. Ela vem de uma empresa que transformou design e tecnologia em vantagem competitiva e que opera, hoje, em escala continental: o Nubank atende mais de 118 milhões de clientes no Brasil, no México e na Colômbia.

Para sustentar essa expansão sem perder consistência, o banco construiu seu design system, que compõe os elementos gráficos usados nas telas do aplicativo, o NuDS, inteiramente dentro do Figma, a plataforma de design que abriu capital em 2025 e virou padrão entre as grandes empresas de tecnologia.

Segundo um estudo de caso publicado pela própria Figma, mais de 200 designers do Nubank trabalham na ferramenta nos três países, e o sistema reúne mais de 100 componentes reutilizáveis e cerca de 320.000 linhas de código, profundamente integrado às áreas de engenharia e produto.

Os números de adoção dão a dimensão da maturidade dessa operação. Uma auditoria recente apontou que 80% das telas do aplicativo já estão totalmente alinhadas ao NuDS, e o índice de satisfação interna com o sistema (medido por NPS) dobrou em um ano.

Mudanças que antes levariam semanas passaram a sair em um único ciclo de trabalho: a empresa relata ter implementado uma nova identidade visual para contas empresariais em apenas um sprint. "Um dos nossos principais objetivos com o crescimento é garantir uma experiência consistente entre os mercados", afirmou a executiva em estudo de caso publicado pela própria Figma.

É justamente sobre essa base que a inteligência artificial avança. O Nubank vem testando o Figma Make, ferramenta de design baseada em IA, para acelerar prototipagem e validação com usuários, etapas que, até aqui, dependiam de uma colcha de ferramentas externas. A leitura interna é que consolidar esse fluxo num único ambiente, com IA no meio do caminho, pode mudar a forma como o banco pesquisa e testa ideias.

*O jornalista viajou a convite da empresa.