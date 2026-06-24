Com 27 anos em RH, ela mira os conselhos para ampliar o impacto da gestão de pessoas nas empresas

Kricia Vieira Galvão construiu sua carreira no centro de uma das discussões mais decisivas para as empresas: a gestão de pessoas. Psicóloga de formação, ela acumula 27 anos de experiência em recursos humanos, gestão de capital humano e sistemas de gestão, com passagens por setores como telecomunicações, finanças, bancos, seguros, infraestrutura e indústria.

Agora, ao avançar em sua formação para conselhos de administração, empresas familiares e startups, ela amplia o alcance de uma trajetória marcada pela atuação em ambientes complexos e pela defesa de que a pauta de pessoas precisa estar cada vez mais próxima da estratégia.

“Minha carreira sempre foi pautada pela dimensão de pessoas e de gestão”, afirma Kricia. “São 27 anos de experiência em recursos humanos, gestão de capital humano e sistemas de gestão, em diferentes setores da economia.”

A executiva passou por diferentes segmentos da economia antes de chegar à indústria, setor em que atua há cerca de 18 a 20 anos. Essa diversidade de experiências ajudou a formar uma visão transversal sobre o papel das pessoas na construção de resultados. Em empresas de telecomunicações, instituições financeiras, seguradoras, negócios de infraestrutura ou indústrias, o desafio se repete: alinhar competências, cultura, liderança e estratégia em cenários de mudança constante.

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Formação para ampliar repertório estratégico

Sua formação também acompanhou esse movimento. Além da graduação em psicologia, Kricia fez pós-graduação em marketing e gestão e especializações ligadas à antroposofia e à psicologia organizacional.

“Busquei sempre fortalecer minha atuação na dimensão de pessoas e de gestão”, diz.

Nos últimos anos, esse percurso ganhou uma nova camada: a formação para atuação em conselhos. Kricia buscou o ABP-W | Advanced Boardroom Program for Women, da Saint Paul, programa desenvolvido para mulheres que buscam atuar em conselhos e desejam exercer funções de governança com mais segurança, repertório e clareza na tomada de decisão. A formação integra estrutura de conselhos, estratégia e dinâmica de negócios para uma atuação consistente em nível de board.

O conselho como espaço de preparo, repertório e decisão

A escolha de Kricia dialoga com uma transformação mais ampla do mercado. Conselhos deixaram de ser apenas instâncias de controle e supervisão financeira. Hoje, são cobrados por uma leitura mais abrangente dos riscos, da cultura organizacional, da sucessão, da inovação, da sustentabilidade e da capacidade das empresas de se adaptarem a novos modelos de negócios.

Essa exigência aparece na própria estrutura do ABP-W, que desenvolve competências técnicas e comportamentais necessárias a conselheiras e futuras conselheiras, levando em conta novos modelos de negócios, desafios geracionais e tecnologias emergentes. Entre os temas abordados estão governança corporativa, visão estratégica do sistema de governança, reuniões de conselho na prática, cenário econômico global, análise estratégica de performance, criação de valor nos negócios, gestão integrada de riscos, ética organizacional, compliance, proteção de dados, transformação digital, organizações data-driven, inteligência artificial e mediação.

Capital humano como pauta de governança

A formação em conselhos também amplia o campo de atuação de executivas que, como Kricia, construíram carreira em áreas diretamente ligadas à gestão organizacional. Em empresas familiares, temas como sucessão, separação entre propriedade e gestão, conflitos de interesse e governança são decisivos para a continuidade do negócio. Em startups, a velocidade de crescimento exige conselheiros capazes de equilibrar inovação, risco, estruturação e sustentabilidade.

O ABP-W propõe justamente esse tipo de preparação. Segundo as informações do curso, a atuação em conselhos exige preparo técnico, visão estratégica e capacidade de contribuição em decisões coletivas. A formação combina educação executiva com a troca entre mulheres que atuam ou buscam atuar em boards, criando um ambiente de desenvolvimento e networking.

Essa rede também é parte central da proposta. O programa reúne uma comunidade com mais de 600 mulheres em posição de sucesso em grandes empresas de diversos segmentos da economia, além do acompanhamento de uma diretora de programa referência de mercado. Há ainda aulas imersivas com papéis e responsabilidades dos conselhos, agendas, relacionamentos com pares, role-plays e simulações de reuniões com casos reais.

Diversidade exige intenção

No caso de Kricia, a conexão entre carreira e conselho passa pela convicção de que o avanço da liderança feminina e da diversidade nos espaços de poder depende de ação deliberada.

“Tem que ser intencional, senão a gente não consegue mover o ponteiro”, afirma.

A frase aponta para uma discussão recorrente nas empresas: mudanças estruturais não acontecem apenas pela passagem do tempo. Elas exigem metas, processos, critérios, formação e abertura real para novas vozes nas instâncias de decisão.

Essa intencionalidade também se reflete na forma como executivos e executivas planejam a própria carreira. Dominar temas de governança, gestão de capital humano e estratégia deixou de ser diferencial restrito a quem já ocupa cadeiras em conselhos. Para profissionais de diferentes áreas, compreender como as decisões são tomadas no topo das organizações é uma forma de ampliar repertório, ganhar influência e se preparar para posições de maior responsabilidade.

O que a trajetória revela sobre carreira e alta liderança

A trajetória de Kricia evidencia uma tendência importante no mercado: carreiras técnicas e executivas ganham força quando se conectam a uma visão mais ampla de negócio. Sua experiência em RH, somada à formação em gestão e conselhos, mostra como uma profissional pode ampliar seu campo de influência a partir da própria área de origem. A gestão de pessoas passa a ser não apenas uma função corporativa, mas uma competência crítica para discutir futuro, crescimento, cultura e sustentabilidade empresarial.

Em um mercado que exige lideranças capazes de tomar decisões em ambientes incertos, a combinação entre experiência setorial, formação executiva e sensibilidade humana ganha valor. Conselhos precisam de profissionais que compreendam números, riscos e estratégia, mas também os impactos das decisões sobre pessoas, cultura e sociedade. É nesse cruzamento que a carreira de Kricia se posiciona.

Se a diferença entre gerenciar uma área e liderar um negócio está na visão estratégica, a preparação também precisa evoluir. No MBA Executivo da Saint Paul, você desenvolve as competências exigidas das lideranças que ocupam as posições mais estratégicas das organizações