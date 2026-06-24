Bússola & Cia: grandes marcas transformam orla do Rio em "arena de Copa"

(Divulgação/Orla Rio)
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 07h00.
A orla do Rio de Janeiro se transformou no principal ponto de encontro dos torcedores durante o maior evento de futebol do mundo. Em uma iniciativa da concessionária Orla Rio, quiosques selecionados na Barra da Tijuca, Copacabana, Leblon e Leme ganharam ambientações temáticas, transmissões ao vivo e diversas ações interativas para quem quer torcer à beira-mar.
Para agitar o público, grandes marcas como Guaraná Antarctica, iFood, Açúcar Guarani e Esportiva BET promovem experiências completas, que incluem desde espaços instagramáveis e jogos de chute ao gol até degustações, dinâmicas promocionais e sorteios de camisas oficiais da Seleção Brasileira.
O projeto tem como grande objetivo consolidar a praia como um polo de entretenimento e lazer ao ar livre, conectando de forma natural o mercado ao público carioca e aos turistas durante toda a temporada esportiva.
A Stone, em parceria com a Koru, empresa especializada em desenvolvimento profissional, lançou um programa nacional focado na capacitação e contratação de pessoas com deficiência para a sua área comercial externa.
A iniciativa oferece mais de 40 vagas em regime CLT espalhadas por várias regiões do Brasil, com oportunidades para as posições de Consultor(a) Comercial Externo(a) e Vendedor(a) Externo(a). As inscrições estão abertas e vão até 26 de junho.
A Enel Distribuição São Paulo ficou entre as dez distribuidoras de energia elétrica mais bem avaliadas no ranking da ANEEL de Ouvidoria 2025. Com pontuação final de 94,113 pontos, a empresa alcançou sua melhor colocação na avaliação promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Nos últimos anos, a companhia apresentou evolução consistente, passando da 25ª posição em 2021 para a 10ª posição em 2025. O resultado considera critérios como a qualidade do atendimento aos consumidores e o tratamento das reclamações registradas pelos clientes.
O cinema brasileiro fecha o primeiro semestre em alta — e o Kinoplex colhe os frutos desse momento. De maio até a primeira quinzena de junho, o mercado registrou mais de 20 milhões de espectadores, dos quais a rede atraiu cerca de 1,5 milhão: uma base sólida que reflete a força da rede num dos períodos mais aquecidos dos últimos anos.
Em relação ao mesmo intervalo de 2025, a Kinoplex cresceu 14% em público, consolidando sua posição em um mercado que também avançou com vigor; crescendo 11%. Os resultados refletem o grande sucesso de títulos como Michael e O Diabo Veste Prada 2, que juntos movimentaram mais de 14 milhões de espectadores no mercado nacional entre abril e meados de junho, com o Kinoplex captando uma fatia relevante desse público.
Para julho, a rede já abriu vendas antecipadas para uma programação especial de férias, com a expectativa de que o período atraia um público ainda maior.
Seis projetos sociais liderados por jovens de até 23 anos foram selecionados para a fase de aceleração do programa Jovens Embaixadores do Espro, realizado em parceria com a Fundação Dom Cabral. Escolhidos entre mais de 600 iniciativas inscritas em todo o Brasil, os finalistas receberão 50 horas de mentorias, capacitação e apoio estratégico para transformar ideias em negócios sustentáveis e ampliar seu impacto social.
A jornada inclui planejamento, validação, gestão e estratégias de crescimento, culminando na avaliação por uma banca de especialistas.
A Anvisa deu um novo passo na discussão sobre produtos alternativos de nicotina no Brasil com a publicação do Edital de Chamamento Público nº 3/2026. A iniciativa visa reunir dados e estudos técnicos para avaliar o mercado de fumígenos e produtos de uso oral, como os sachês de nicotina.
A Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos (SBRed) manifestou apoio à iniciativa e classificou a abertura como uma oportunidade crucial para o diálogo técnico-científico. Para o comitê técnico da instituição, o marco regulatório deve focar na proteção da população, na proibição do acesso a menores e no combate ao mercado clandestino, sem deixar de alinhar o Brasil às evidências científicas globais sobre redução de danos.
A atriz Denise Fraga e o físico Marcelo Gleiser estão confirmados na 6ª edição do Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação. Seguindo o tema “Simbiose – o futuro não acontece isolado”, a dupla discutirá ciência, arte, espiritualidade e humanidade, refletindo sobre o tempo, a existência e o futuro.
O painel unirá a sensibilidade artística de Denise à visão científica e filosófica de Gleiser. Ingressos disponíveis em rioinnovationweek.com.br.
A sócia de Contratos Comerciais e Franquias do BMA Advogados, Tatiana Sister, estará presente na participa da ABF Franchising Expo 2026, a maior feira de franquias do mundo, que acontece nos dias 24 e 27 de junho, em São Paulo. O evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo centenas de marcas e investidores de todo o país, com mais de 220 marcas expositoras.
No dia 26, às 14h, a sócia irá participar da Arena Conhecimento, compartilhando experiência e reflexões sobre temas centrais na relação entre franqueador e franqueado, especialmente no contexto de negociação e análise contratual. A advogada irá discutir pontos de atenção nos contratos de franquia, aspectos relevantes para negociações mais equilibradas e cuidados que podem contribuir para decisões mais conscientes e seguras no franchising.
A FENG, empresa especializada em fan engagement esportivo, anunciou mudanças em sua estrutura societária e executiva para apoiar sua expansão no Brasil e no exterior. Matheus Andrade (Tecnologia) e André Monnerat (Negócios Digitais) passam a integrar o quadro societário, enquanto Vinícius Carvalho assume a Diretoria de Operações e Mike Lopes a Diretoria Comercial & Sucesso do Cliente.
Com mais de R$ 1,5 bilhão transacionados em sua plataforma, a companhia atua com clubes brasileiros e projetos internacionais, como o Barcelona Sporting Club, do Equador, e a Saudi Pro League.