Bússola & Cia: grandes marcas transformam orla do Rio em "arena de Copa"

A orla do Rio de Janeiro se transformou no principal ponto de encontro dos torcedores durante o maior evento de futebol do mundo. Em uma iniciativa da concessionária Orla Rio, quiosques selecionados na Barra da Tijuca, Copacabana, Leblon e Leme ganharam ambientações temáticas, transmissões ao vivo e diversas ações interativas para quem quer torcer à beira-mar.

Para agitar o público, grandes marcas como Guaraná Antarctica, iFood, Açúcar Guarani e Esportiva BET promovem experiências completas, que incluem desde espaços instagramáveis e jogos de chute ao gol até degustações, dinâmicas promocionais e sorteios de camisas oficiais da Seleção Brasileira.

O projeto tem como grande objetivo consolidar a praia como um polo de entretenimento e lazer ao ar livre, conectando de forma natural o mercado ao público carioca e aos turistas durante toda a temporada esportiva.

Contratação de pessoas com deficiência

A Stone, em parceria com a Koru, empresa especializada em desenvolvimento profissional, lançou um programa nacional focado na capacitação e contratação de pessoas com deficiência para a sua área comercial externa.

A iniciativa oferece mais de 40 vagas em regime CLT espalhadas por várias regiões do Brasil, com oportunidades para as posições de Consultor(a) Comercial Externo(a) e Vendedor(a) Externo(a). As inscrições estão abertas e vão até 26 de junho.

Reconhecimento

A Enel Distribuição São Paulo ficou entre as dez distribuidoras de energia elétrica mais bem avaliadas no ranking da ANEEL de Ouvidoria 2025. Com pontuação final de 94,113 pontos, a empresa alcançou sua melhor colocação na avaliação promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Nos últimos anos, a companhia apresentou evolução consistente, passando da 25ª posição em 2021 para a 10ª posição em 2025. O resultado considera critérios como a qualidade do atendimento aos consumidores e o tratamento das reclamações registradas pelos clientes.

Homenagem internacional

O Instituto Combustível Legal (ICL) será homenageado na Suécia durante o WOCA 2026 (World Company Award), que ocorre de 23 a 28 de junho em Estocolmo. A entidade brasileira receberá o Diploma de Honra ao Mérito por sua atuação estratégica no combate ao crime organizado e a irregularidades no setor de combustíveis no Brasil.

O presidente do ICL, Emerson Kapaz, será painelista no Fórum de Investimentos "Inovação e Sustentabilidade" no dia 24 de junho. O evento reúne cerca de 80 líderes e celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o país escandinavo.

Kinoplex aposta em julho histórico O cinema brasileiro fecha o primeiro semestre em alta — e o Kinoplex colhe os frutos desse momento. De maio até a primeira quinzena de junho, o mercado registrou mais de 20 milhões de espectadores, dos quais a rede atraiu cerca de 1,5 milhão: uma base sólida que reflete a força da rede num dos períodos mais aquecidos dos últimos anos. Em relação ao mesmo intervalo de 2025, a Kinoplex cresceu 14% em público, consolidando sua posição em um mercado que também avançou com vigor; crescendo 11%. Os resultados refletem o grande sucesso de títulos como Michael e O Diabo Veste Prada 2, que juntos movimentaram mais de 14 milhões de espectadores no mercado nacional entre abril e meados de junho, com o Kinoplex captando uma fatia relevante desse público. Para julho, a rede já abriu vendas antecipadas para uma programação especial de férias, com a expectativa de que o período atraia um público ainda maior.

Projetos sociais acelerados